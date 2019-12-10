Безопасность
Как взламывают компании? Схема
Бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания

Интеграция Бизнес-приложения

Европейский авиаперевозчик Wizz Air выбрал в качестве стратегического партнера Sabre Corporation, поставщика технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, который усовершенствует технологии перевозчика для планирования маршрутной сети и расписания. Таким образом, Wizz Air присоединилась к более чем 80 авиакомпаниям, которые используют передовые решения Sabre для оптимизации комплексных процессов по управлению расписанием и координации слотов.

Wizz Air внедрила решения Sabre Airvision Slot Manager и Schedule Manager с передовыми механизмами, которые снижают риски потери ценных исторических прав на слоты и одновременно обеспечивают повышенную производительность и быстрое реагирование на изменения в расписании.

«Использование правильной технологии для планирования полетов и составления расписания значительно влияет на оптимизацию доходов и снижение затрат, а также повышение устойчивости и эффективности операционной деятельности, – отметил Джордж Михалопулос (George Michalopoulos), коммерческий директор Wizz Air. – Портфель комплексных решений Sabre обеспечивает Wizz Air интеллектуальными возможностями и гибкостью, необходимыми для запуска оптимизированных расписаний».

Соглашение Sabre с Wizz Air подтверждает, что компания постоянно инвестирует в создание технологических решений, наилучшим образом адаптированных к требованиям различных бизнес-моделей авиакомпаний. Sabre последовательно стимулирует внедрение инноваций путем развития партнерских отношений со своими клиентами, включая сетевых, лоу-кост и ультра лоу-кост авиаперевозчиков.

«Wizz Air реализует основательный и амбициозный план для прибыльного развития, и авиакомпании нужен сильный технологический партнер, – отметил Алессандро Чианчимино (Alessandro Ciancimino), вице-президент Sabre Travel Solutions по продажам в Европе. – Портфель технологий Sabre помогает авиаперевозчикам быстрее запускать расписания, реагировать на изменения рынка в режиме реального времени и более эффективно управлять растущей маршрутной сетью. Это помогает компании эффективно позиционировать себя на рынке и дифференцироваться в условиях растущей конкуренции».

Другие материалы рубрики

Как выбрать антивирус для компании

Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна

10 тенденций в области аналитики, которые важно заметить заранее

Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы

Техника

Встречаем Новый год на даче: полезная техника для зимнего досуга

Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна

Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа
Показать еще
Стратегия месяца

Зачем государство ввязалось в гонку технологических вооружений

Михаил Замыцкий

директор по развитию «Ситилинк»

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Александр Крамаренко, Лыткаринский арматурно-изоляторный завод: Как перестать топить печку ассигнациями Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений