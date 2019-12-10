Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания

Европейский авиаперевозчик Wizz Air выбрал в качестве стратегического партнера Sabre Corporation, поставщика технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, который усовершенствует технологии перевозчика для планирования маршрутной сети и расписания. Таким образом, Wizz Air присоединилась к более чем 80 авиакомпаниям, которые используют передовые решения Sabre для оптимизации комплексных процессов по управлению расписанием и координации слотов.

Wizz Air внедрила решения Sabre Airvision Slot Manager и Schedule Manager с передовыми механизмами, которые снижают риски потери ценных исторических прав на слоты и одновременно обеспечивают повышенную производительность и быстрое реагирование на изменения в расписании.

«Использование правильной технологии для планирования полетов и составления расписания значительно влияет на оптимизацию доходов и снижение затрат, а также повышение устойчивости и эффективности операционной деятельности, – отметил Джордж Михалопулос (George Michalopoulos), коммерческий директор Wizz Air. – Портфель комплексных решений Sabre обеспечивает Wizz Air интеллектуальными возможностями и гибкостью, необходимыми для запуска оптимизированных расписаний».

Соглашение Sabre с Wizz Air подтверждает, что компания постоянно инвестирует в создание технологических решений, наилучшим образом адаптированных к требованиям различных бизнес-моделей авиакомпаний. Sabre последовательно стимулирует внедрение инноваций путем развития партнерских отношений со своими клиентами, включая сетевых, лоу-кост и ультра лоу-кост авиаперевозчиков.

«Wizz Air реализует основательный и амбициозный план для прибыльного развития, и авиакомпании нужен сильный технологический партнер, – отметил Алессандро Чианчимино (Alessandro Ciancimino), вице-президент Sabre Travel Solutions по продажам в Европе. – Портфель технологий Sabre помогает авиаперевозчикам быстрее запускать расписания, реагировать на изменения рынка в режиме реального времени и более эффективно управлять растущей маршрутной сетью. Это помогает компании эффективно позиционировать себя на рынке и дифференцироваться в условиях растущей конкуренции».