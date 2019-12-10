Smart Engines реализует проекты с «Лигой цифровой экономики»

Smart Engines объявила о стратегическом партнерстве с экспертами ассоциации «Лига цифровой экономики». В рамках сотрудничества планируется внедрение новейших технологий распознавания документов на основе «зеленого» искусственного интеллекта.

Разработки от Smart Engines представляют собой решения по автоматизированной обработке и вводу документов при помощи искусственного интеллекта. Решения предназначены для компаний телекоммуникационного, финансового, энергетического рынков, а также госсектора.

Для продвижения технологии на рынке России и СНГ Smart Engines договорилась о сотрудничестве с экспертами команд, входящих в ассоциацию участников ИТ-рынка «Лига цифровой экономики». Таким образом, юридическими партнерами по внедрениям выступают компании «Философия.ИТ» и AT Consulting.

«У нас уже есть успешный опыт совместной работы со Smart Engines: это проекты для «Финансовой группы БКС» и одного из лидеров телекоммуникационной отрасли «Вымпелком». Внедряемые решения позволяют повысить качество сервиса клиентов, систематизировать и ускорить процессы, связанные с обработкой документов. Для нас важно, что это разработки российской компании. Это снижает риски, которые обычно связаны с зарубежным ПО в плане поддержки и информационной безопасности», – сказал старший партнёр «Лиги цифровой экономики» Андрей Солодилов.

«Сотрудничество с экспертами таких крупных интеграторов, как «Философия.ИТ» и AT Consulting, является важным стратегическим шагом, который позволит выйти на новые рынки. Наши продукты сегодня пользуются большим спросом у компаний, которые обеспечивают персонифицированные продажи, там, где требуются быстрый ввод и безопасная автоматическая обработка персональных данных. Причем вопрос сохранности данных становится в последнее время ключевым при принятии бизнесом решений о выборе поставщика ПО», – отметил генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

Используемые алгоритмы распознавания позволяют системе работать полностью в автономном режиме без передачи информации во внешние сервисы, что значительно снижает риск компрометации персональных данных. Еще одной особенностью является то, что в модуле распознавания применяется технология «зеленого» искусственного интеллекта: она потребляет очень малое количество ресурсов, может работать на сравнительно маломощных конечных устройствах. Smart Engines помогает клиентам и партнерам переходить к более энергоэффективным решениям, делая свой вклад в снижение углеродного следа от применения современных технологий, на что ориентированы сегодня большинство мировых компаний-лидеров.