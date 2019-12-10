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«Корус консалтинг» выпустил новую версию платформы «Спутник ЕСМ»

Интеграция Бизнес-приложения

«Корус консалтинг» выпустил новую версию платформы «Спутник ЕСМ». Для каждой функциональной зоны пользователю теперь доступна возможность выбора представления информации (например, по типам задач, документов, срокам исполнения и др.), а также создания и использования персональных фильтров.

В системе появился полноценный конструктор рабочей области, который позволяет создавать отдельные представления для каждой функциональной зоны в дополнение к табличному представлению. Пользователю доступны такие возможности, как создание разметки рабочей области, ее цвета, определение параметров шрифта (цвет, размер, начертание), выбор отображаемых полей. В сочетании с функциями предварительного просмотра контента и возможностью выполнения задач без открытия карточки объекта конструктор рабочей области позволяет создавать удобные интерфейсы для разных групп пользователей: исполнителей, делопроизводителей, руководителей и др.

Новый компонент платформы позволяет гибко выполнять настройку, тестирование и выполнение процессов, не прибегая к программированию. Механизм бизнес-правил помогает создавать шаблоны процессов, объединять их в каталоги, образуя библиотеку шаблонов. Также можно создавать условия выбора того или иного шаблона и определять последовательность запуска процессов. Пользователям доступны инструменты для управления процессами: создание/импорт, запуск, остановка, редактирование, удаление, а также возможность перевода выбранного объекта в любое состояние жизненного цикла, включая автоматическое создание необходимых задач. Графический режим представления маршрута позволяет пользователю увидеть не только этап, на котором находится интересующий его объект, но и конечных исполнителей как завершенных, так и еще не стартовавших процессов.

Для организации работы с электронными документами, подлежащими временному или постоянному хранению, в платформе реализован модуль «Архивное хранение и уничтожение», который структурирует документы в соответствии с номенклатурой дел по годам, организациям и подразделениям. Система подскажет, какие массивы документов подлежат передаче на временное или постоянное хранение в архив, или позволит организовать хранение данных документов непосредственно в платформе. Документы с истекшими сроками хранения будут выделены в отдельную категорию отобранных для уничтожения. В системе реализованы инструменты формирования реестров документов, описей дел и актов о выделении к уничтожению по установленным формам.

Также в 2019 г. было проведено тестирование производительности платформы. В соответствии с программой и методикой испытаний в течение 49 часов имитировалась постоянная нагрузка, создаваемая 70 тыс. пользователей. Платформа успешно справилась с поставленной задачей, показав выдающиеся результаты по отклику пользовательского интерфейса.

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