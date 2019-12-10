«Корус консалтинг» выпустил новую версию платформы «Спутник ЕСМ»

«Корус консалтинг» выпустил новую версию платформы «Спутник ЕСМ». Для каждой функциональной зоны пользователю теперь доступна возможность выбора представления информации (например, по типам задач, документов, срокам исполнения и др.), а также создания и использования персональных фильтров.

В системе появился полноценный конструктор рабочей области, который позволяет создавать отдельные представления для каждой функциональной зоны в дополнение к табличному представлению. Пользователю доступны такие возможности, как создание разметки рабочей области, ее цвета, определение параметров шрифта (цвет, размер, начертание), выбор отображаемых полей. В сочетании с функциями предварительного просмотра контента и возможностью выполнения задач без открытия карточки объекта конструктор рабочей области позволяет создавать удобные интерфейсы для разных групп пользователей: исполнителей, делопроизводителей, руководителей и др.

Новый компонент платформы позволяет гибко выполнять настройку, тестирование и выполнение процессов, не прибегая к программированию. Механизм бизнес-правил помогает создавать шаблоны процессов, объединять их в каталоги, образуя библиотеку шаблонов. Также можно создавать условия выбора того или иного шаблона и определять последовательность запуска процессов. Пользователям доступны инструменты для управления процессами: создание/импорт, запуск, остановка, редактирование, удаление, а также возможность перевода выбранного объекта в любое состояние жизненного цикла, включая автоматическое создание необходимых задач. Графический режим представления маршрута позволяет пользователю увидеть не только этап, на котором находится интересующий его объект, но и конечных исполнителей как завершенных, так и еще не стартовавших процессов.

Для организации работы с электронными документами, подлежащими временному или постоянному хранению, в платформе реализован модуль «Архивное хранение и уничтожение», который структурирует документы в соответствии с номенклатурой дел по годам, организациям и подразделениям. Система подскажет, какие массивы документов подлежат передаче на временное или постоянное хранение в архив, или позволит организовать хранение данных документов непосредственно в платформе. Документы с истекшими сроками хранения будут выделены в отдельную категорию отобранных для уничтожения. В системе реализованы инструменты формирования реестров документов, описей дел и актов о выделении к уничтожению по установленным формам.

Также в 2019 г. было проведено тестирование производительности платформы. В соответствии с программой и методикой испытаний в течение 49 часов имитировалась постоянная нагрузка, создаваемая 70 тыс. пользователей. Платформа успешно справилась с поставленной задачей, показав выдающиеся результаты по отклику пользовательского интерфейса.