Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions

Mail.ru Group и Burger King объявили о сотрудничестве в сфере облачных технологий. Цифровые решения Burger King – мобильное приложение и терминалы обслуживания – переведены в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions (MCS).

Цифровые каналы обеспечивают Burger King до 40% выручки. Переход в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions позволил сократить время обработки запросов пользователей с мобильных устройств: таким образом, заказы от клиентов принимаются вдвое быстрее. Кроме того, благодаря ускорению синхронизации базы данных с помощью MCS удалось добиться того, чтобы время загрузки меню сократилось в четыре раза.

«Цифровизация бизнеса – безусловный тренд, который невозможен без облаков. Переход на облачную инфраструктуру позволяет компаниям повышать качество взаимодействия с потребителями, не смещая при этом акцент с потребностей клиента на поддержку ИТ-инфраструктуры. Благодаря внедрению платформы MCS Burger King смог ускорить обработку заказов через мобильное приложение в два раза», – сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Диджитализация – одно из приоритетных направлений развития Burger King. До 40% нашей выручки сегодня идет именно через цифровые каналы. Мы выбрали в качестве облачного партнера Mail.ru Cloud Solutions. В период пиковых нагрузок к нам может поступать до двух заказов в секунду. Переход в облако полностью оправдал себя и соответствует жестким требованиям, которые мы предъявляем к быстродействию и отказоустойчивости наших цифровых продуктов», – сказал Сергей Очеретин, директор департамента диджитал-проектов Burger King.