HPE представила платформу на базе Kubernetes для развертываний без гипервизора

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске HPE Container Platform, первой в отрасли контейнерной платформы корпоративного класса на базе Kubernetes, предназначенной как для приложений, разворачиваемых в облачных средах, так и для монолитных приложений, работающих с постоянным хранилищем данных. С помощью платформы HPE Container Platform корпоративные заказчики смогут ускорить разработку новых и существующих приложений в практически любых средах – на серверах без гипервизора, с использованием виртуальных машин, в публичном облаке и вне центров обработке данных – на границе сети.

Контейнерная платформа HPE основана на проверенных инновационных разработках BlueData и MapR, приобретенных HPE, а также на полностью открытой системе Kubernetes. Это решение нового поколения позволяет значительно снизить затраты и упростить процессы за счет работы контейнерных приложений на «голом» железе, а также обеспечивает гибкость при развертывании на виртуальных машинах и в облаке. Благодаря «свертыванию стека» и устранению необходимости в виртуализации, заказчики получают большую эффективность, рост утилизации и повышение производительности.

Новая платформа отвечает всем требованиям, предъявляемым корпоративными пользователями к крупномасштабным развертываниям на базе Kubernetes для различных целей: от машинного обучения и аналитики на границе сети до CI/CD и разработки приложений. ИТ-специалисты могут управлять несколькими кластерами Kubernetes с возможностью мультиарендной изоляции контейнеров и преднастроенного постоянного хранения данных. Разработчики получают безопасный доступ по требованию к своим средам, благодаря чему они могут разрабатывать приложения и выпускать код быстрее, а кроме того, с возможностью переноса контейнеров, которые можно единожды создать и развернуть где угодно.

«Разработка приложений переходит на контейнеризацию, и Kubernetes фактически является стандартом в оркестрации контейнеров, – сказал Кумар Сриканти (Kumar Sreekanti), старший вице-президент и технический директор подразделения Hybrid IT в HPE. – Мы объединяем наш опыт и разработки, полученные в результате недавних приобретений, с открытой системой Kubernetes для создания непревзойденной контейнерной платформы корпоративного класса. Наш подход, ориентированный на контейнеры, позволит компаниям обновлять приложения быстрее и с меньшими затратами и может быть применен на платформах без операционной системы и для любой инфраструктуры, как на границе сети, так и в облаке».

Сегодня компании понимают, что для осуществления трансформации и поддержания конкурентоспособности в своей отрасли им необходимо быстрее внедрять инновации и обновлять свои приложения. Чтобы ускорить разработку новых приложений и стимулировать развитие цифровых инноваций, они используют контейнеры и Kubernetes для создания собственных облачных приложений в формате микросервисов. Исследования отраслевых аналитиков подтверждают, что компании все больше внедряют контейнеры.

По оценкам Gartner, к 2022 году более 75% организаций по всему миру будут использовать контейнерные приложения в производстве, по сравнению с менее чем 30% сегодня. Исследования IDC показывают, что 55% крупных предприятий США используют Kubernetes для оркестрации контейнеров. Недавнее исследование 451 Research показывает, что 95% новых приложений будут использовать контейнеры.

По мере того как корпорации расширяют применение контейнеров и Kubernetes за рамки привычных задач разработки и тестирования, все более актуальными становятся безопасность, возможность управления несколькими кластерами одновременно и балансировка нагрузок. В качестве новых вариантов применимости контейнеров можно назвать граничные вычисления и базы данных. Кроме того, значительная часть корпоративных приложений и систем не является облачной – эти традиционные монолитные приложения затратны в обслуживании, и многие из них только выиграют от контейнеризации. Но реорганизация или преобразование существующих приложений в облачные – процесс трудоемкий и дорогостоящий. Более того, у этих приложений есть требования, которые делают переход на Kubernetes сложным, такие как сохранение корневой файловой системы и миграция.

Контейнерная платформа HPE решает эти проблемы благодаря программному обеспечению BlueData, выступающему в качестве платформы для управления контейнерами, распределенной файловой системе MapR с постоянным хранилищем данных самих контейнеров и Kubernetes для оркестрации. Такой подход позволяет использовать контейнеры не только для облачных приложений в формате микросервисов, но и для контейниризации монолитных корпоративных приложений с постоянным хранилищем данных.

Ключевые преимущества HPE Container Platform включают в себя.

Модернизацию монолитных приложений за счет применения современных облачных подходов без изменения их архитектуры. Возможность создавать приложения единожды и запускать их где угодно – в локальной инфраструктуре, публичных облаках или на граничных вычислителях. Повышение производительности разработчиков и ускоренный выпуск новых версий кода с возможностью упрощенного развертывания через Kubernetes и управления несколькими кластерами одновременно. Безопасность, производительность и надежность корпоративного класса с меньшими затратами за счет контейнеров, работающих на «голом» железе и с постоянным хранилищем данных.

Это новое решение дополняет существующие услуги HPE по сопровождению клиентов при реализации стратегий контейниризации, модернизации приложений и перехода на гибридные облака. HPE Pointnext предоставляет консультационные услуги, основанные на опыте реализации более чем одной тысячи проектов с гибридным облаками, а также на передовых практиках, полученных вместе с приобретением компаний Cloud Technology Partners и RedPixie.

Программное обеспечение HPE Container Platform будет доступно для заказа в начале 2020 года, одновременно с началом предоставления консультационных услуг, услуг по развертыванию и поддержкой HPE.