Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО

Международный аэропорт «Шереметьево» и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система охватила территории терминалов, перрона, а также привокзальной части аэропорта. Проект по управлению ремонтными работами является продолжением развития SAP-практики в МАШ и реализуется экспертами подразделения SAP Digital Business Services на базе SAP Mobile Platform.

Ключевой задачей аэропорта «Шереметьево» является эффективное и качественное обслуживание пассажиров и авиакомпаний и обеспечение непрерывности производственных процессов. Мобильные терминалы помогают специалистам наладить оперативную и максимально полную передачу информации о состоянии многочисленных объектов аэропорта, снизить количество ошибок и корректировок в процессе оформления заявок на ремонт.

С помощью приложения SAP Work Manager на мобильных устройствах специалисты производственного блока аэропорта Шереметьево могут оперативно регистрировать неисправности, считывая с объекта QR-метку, и заносить данные в систему SAP PM в интуитивно понятном интерфейсе.

Преимущества использования мобильного приложения SAP ТОРО: актуализация единой базы оборудования, электронных журналов дефектов и работ, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием инфраструктуры аэропорта и исполнением всех этапов ремонта; формирование автоматической отчетности о выполнении ремонтов и израсходованных материалах, что позволяет эффективнее контролировать расходы; возможность отчета ремонтной бригады о результатах устранения неисправности в режиме реального времени; возможность оперативного получения и ввода данных в учетную систему SAP ТОРО непосредственно с места выполнения работ.

Ара Агузумцян, заместитель генерального директора SAP CIS, отметил: «В этом году аэропорт Шереметьево стал лучшим в мире аэропортом по версии британской компании Stasher, во многом это стало возможным благодаря цифровым инструментам. Технологии позволяют специалистам компании работать быстрее, эффективнее координировать внутренние службы и поддерживать высокий уровень сервиса даже при быстрорастущих объемах перевозок».