«1С-Рарус» разработал систему для управления рекламациями для «БСХ бытовые приборы»

«1С-Рарус» автоматизировал управление рекламациями в компании «БСХ бытовые приборы» с помощью уникальной системы, созданной на базе «1С:Предприятие 8». Новая система объединила 17 разрозненных баз, обеспечила информационный обмен между отделами. В результате скорость обработки претензии выросла на 70%, при этом себестоимость работы с рекламациями снизилась на 73%. Организован учет уцененных и утилизированных бытовых приборов. Подготовка отчетности стала занимать в два раза меньше времени.

Концерн BSH Home Appliances Group, входящий в группу Bosch — один из ведущих мировых производителей бытовой техники с большой сетью сервисных центров. В СНГ концерн представлен компанией «БСХ бытовые приборы» с офисом в Москве, логистическим центром в поселке Быково, производственным комплексом в Санкт Петербурге и филиалами в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове на Дону и Минске.

Логистическое подразделение компании ежемесячно обрабатывает огромное количество рекламаций со всех регионов. Ранее для оперативного учета использовалось 17 различных баз, они не были интегрированы между собой, поэтому данные приходилось переносить вручную.

В результате возникали ошибки, которые требовали дополнительных перепроверок и подсчетов. Потеря и дублирование информации приводили к сложным коммуникациям внутри подразделений.

Процесс разбора претензий был длительным, сложным и неэффективным: обработка одной претензии могла занимать до 2,5 месяцев. Требовалась единая автоматизированная система, которая позволила бы унифицировать учет рекламаций и сократить время на их обработку.

Руководство «БСХ бытовые приборы» приняло решение о внедрении системы учета с помощью «1С Рарус».

Эксперты «1С Рарус» разработали единую систему для формирования отчетности по рекламациям на базе платформы «1С:Предприятие 8».

Обеспечен оперативный обмен данными с внутренней корпоративной системой, повышена точность информации, исключены переносы и дублирование данных. Автоматизирован процесс сборки отчетности, ранее формировавшейся из различных источников вручную. Был разработан интерфейс на двух языках: русском и английском — для удобства пользователей. Автоматизировано 50 рабочих мест.

Проект выполнен за два месяца с использованием гибкой проектной методологии Agile, что позволило бизнесу в минимальные сроки достигнуть основных целей и задач внедрения.

Ключевые результаты проекта: бБлагодаря единой системе выросла эффективность работы с рекламациями. Реализован учет всех входящих и исходящих претензий. Обработка претензии в среднем стала занимать времени на 70% меньше, а себестоимость такой работы снизилась на 73%; организован учет движений поврежденных материалов в зоне контроля качества, а также учет уцененных и утилизированных бытовых приборов; обеспечен оперативный обмен данными с внутренней корпоративной системой и налажены коммуникации между пользователями различных отделов, повышена точность информации, исключены переносы и дублирование данных. Количество ошибок сократилось вдвое; за счет сокращения на 40% операционной работы и на 80% — административной, выросла производительность труда сотрудников; отчетность, ранее формировавшаяся из различных источников вручную, собирается автоматически и в два раза быстрее.