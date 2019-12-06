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«Турбо» представил первое ИТ-решение для зарубежного рынка

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Российский бренд быстрых ИТ-систем «Турбо» выпустил свой первый продукт для зарубежного рынка ― решение Turbo Management, предназначенное для управления проектно-закупочной деятельностью. Оно уже локализовано для работы в Венгрии, на очереди другие страны.

Решение Turbo Management предназначено для управленческого учета в растущих и средних компаниях, а также в зарубежных офисах крупных компаний, ведущих проектно-закупочную деятельность за пределами России. Система работает из любой точки мира через веб-интерфейс и поддерживает управление проектами и контрактами, закупками и поставками, финансовыми потоками и затратами на проекты, выставлением и оплатой счетов.

Локализация системы для зарубежного рынка началась с Венгрии ― решение полностью адаптировано для работы на венгерском рынке и интегрировано онлайн с венгерской налоговой службой (NAV). Преимущества Turbo Management уже оценили первые клиенты ― проект внедрения Turbo Management успешно стартовал в венгерской строительной компании Les Ildzsas Zrt.

Владимир Егоров, генеральный директор «Турбо», сказал: «Turbo Management ― это первое решение, которое работает одновременно на русском, английском и венгерском языках. Продукт реализован в рамках концепции мобильности, быстродействия и передовой эргономики поколения Z и обладает самым современным на сегодняшний день интерфейсом, интуитивным для пользователей глобальных интернет-сервисов».

Евгений Огуречников, директор LC Europe, партнера «Турбо» в Европе, сказал: «В прошлом мы анонсировали на европейском рынке российскую платформу "Турбо". Сегодня мы объявили о старте дистрибуции первого решения для зарубежного рынка на этой платформе и анонсировали создание центра компетенции по "Турбо" в Венгрии».

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