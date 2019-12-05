Безопасность
Как защитить облачную почту от фишинга
Бизнес
Почему бизнес отдает управление лицензиями на аутсорс
ИТ-бизнес
Цена экономии: какие проблемы неизбежны при использовании неоригинальных картриджей

Спецпроекты

«Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы управления продажами и планирования производства в Splat Global

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Системные технологии» завершили основной этап внедрения системы для управления продажами и планирования производства в компании Splat Global.

Splat Global — российский производитель товаров для ухода за полостью рта с долей рынка 17,9%. Для эффективного управления производством и дистрибуторским каналом (150 торговых партнеров в 60 странах мира) компания внедряет цифровую экосистему на базе «ST Чикаго DMS».

Цели проекта: создание единой цифровой экосистемы для управления продажами и планирования производства на базе решения класса DMS (Distributor Management System); создание инструментария для поддержки стратегических амбиций компании; вывод компании на новый уровень принятия управленческих решений, основанных на объективных данных.

«В середине 2019 г. мы приняли решение о замене старого решения для управления дистрибуцией на "ST Чикаго DMS", — сказала Анна Морина, директор по цифровому развитию Splat Global. — Сделать это нужно было на ходу, без остановки канала, в идеале — быстро и бесшовно, без стресса для торговых партнеров и пользователей».

За месяц «Системные технологии» перенесли основную функциональность и убедились, что полнота и достоверность данных удовлетворяет требованиям заказчика. Затем проект перешел в активную стадию масштабирования, эксплуатации и развития.

В сентябре проектная команда сделала интеграцию с Demand Planning для планирования производства и включила в контур решения модуль управления промо-активностями. В настоящее время идет работа над процессом моделирования вторичных продаж (на основании offtake и первичных продаж) для получения точной географии распределения продукции в едином разрезе с другими каналами.

«Я считаю, что основной фактор успеха проекта, как бы банально это ни звучало, — это командная работа, — сказала Анна Морина. — Нет зрителей и исполнителей, есть осознанное движение каждого участника процесса к цели».

Другие материалы рубрики

Huawei привезла в Россию СХД без американских компонентов

В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД

МТС запустил сервис SAP-хостинга в России

МТС взял сотрудников под тотальный цифровой контроль

Техника

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM

Обзор жесткого диска WD Gold 4 Тбайт (WD4003FRYZ): золотая середина

Как выбрать наушники, если вы меломан: советы ZOOM
Показать еще
Компания месяца

Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов

Алла Антонова

врио ИТ-директора X5 Retail Group

Точки роста

По определенным ИТ-направлениям Россия является примером для всего мира

Юрий Гаврилов

CDTO Металлоинвеста

Что нужно знать о цифровизации промышленности Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений