Реестр отечественного ПО пополнился программным роботом Robin RPA

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных пополнился первой RPA-системой. Robin – платформа автоматизации бизнес-процессов, использующая настраиваемых программных роботов (RPA, Robotic Process Automation), в том числе с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Robin – собственная разработка компании «Робин». Разработка программного продукта ведется с 2017 г. При этом, по заявлению разработчиков, основными отличиями Robin от зарубежных аналогов являются: простота (в среднем внедрение робота в бизнес-процессы занимает 3-4 недели), стоимость, а также, что очень важно, возможность распознавания изображений, классификации документов или обращений, извлечение объектов из текста. Платформа Robin состоит из трех основных компонентов: Robin Studio – модуль проектирования роботов с помощью визуального конструктора; Robin Robot – модуль исполнения автоматизированных сценариев; Robin Orchestrator – модуль диспетчеризации работы нескольких роботов

На сегодняшний день Robin RPA успешно используется коммерческими и госкомпаниями различного масштаба, среди которых ТВЭЛ, «Первая грузовая компания», ПИК, «Росэнергоатом», Московская биржа, «Сургутнефтегаз», Банк Россия и многие другие. Эти организации передали программным роботам множество задач, связанных с обработкой и маршрутизацией различной информации, тем самым освободив своих сотрудников от рутины. Еще одно важное преимущество программных роботов в том, что они работают круглосуточно, без выходных и перерывов, никогда не устают и не болеют, а значит, позволяют избежать ошибок, вызванных человеческим фактором.

«Включение нашей платформы Robin в Реестр отечественного ПО приятное, но в тоже время вполне закономерное событие. В свое время мы были первыми или одним из первых создателей именно российских программных роботов, а теперь наше решение оказалось первым программным роботом в реестре», – отметил Павел Борченко, генеральный директор компании Robin.