МТС расширила возможности облачного резервного копирования для бизнеса

МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS облачного сервиса резервного копирования, который предоставляется с использованием технологий Acronis, разработчика в области киберзащиты. Корпоративные клиенты обеспечат бесперебойность своего бизнеса и оптимизируют затраты на хранение данных до 30% ежемесячно.

Услуга Backup as a Service обеспечивает непрерывную работу ИТ-инфраструктуры, позволяя создавать и хранить резервные копии корпоративных систем, баз данных и приложений в облаке провайдера. Сервис будет востребован компаниями, которые ежедневно работают с большими объемами данных и для которых важна высокая доступность информационных систем. Среди них: ритейл, банковский сектор, страховые компании, производственные предприятия.

Благодаря возможности сжатия данных, сервис на 30% быстрее осуществляет процесс копирования по сравнению с традиционным подходом. Более чем на треть снижаются затраты на хранение данных: компаниям требуется меньший объем ИТ-ресурсов в облаке по сравнению с физическим хранилищем. Кроме того, сервис позволяет до 20 раз быстрее проводить массовые обновления клиентских систем, например, корпоративных приложений, за счет централизованного распространения обновлений из облака провайдера.

«В нашем портфеле уже несколько десятков облачных сервисов, которые облегчают жизнь бизнесу. С запуском этого решения, мы расширяем линейку бэкап-сервисов #CloudMTS. Услуга обеспечит стабильную работу ИТ-систем компаний, минимизируя риск потери данных. Это поможет избежать внештатных ситуаций и простоев, а также снизить влияние человеческого фактора. Уверен, что предложение будет крайне востребовано: на данный момент стоимость услуги одна из самых низких на рынке»,- сказал директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

«Российский бизнес активно мигрирует в облака: рынок ежегодно растет на 25-30%. Эта тенденция с каждым годом только усиливается. Мы заинтересованы в распространении на российский рынок облаков нашей экспертизы и передовых технологий в сфере хранения и защиты данных. Мы рады, что сотрудничаем с провайдером #CloudMTS, которому доверяют сотни крупных компаний по всей стране. Благодаря облачной модели и нашим технологиям отечественный бизнес сможет защитить себя от потери данных, значительно экономя», - отметила Елена Бочерова, исполнительный директор «Акронис-Инфозащита».

Сервис автоматически реагирует на возникновение киберугроз на пользовательских устройствах и серверах. При необходимости можно оперативно восстановить данные из облачного хранилища, избежав остановки или простоя бизнеса. Безопасность данных обеспечивается использованием собственной отказоустойчивой инфраструктуры МТС, защищенных каналов и протоколов передачи данных, также возможностью самостоятельного шифрования клиентами своих данных в резервных копиях.

Услуга доступна в облаке #CloudMTS в формате подписки. Стоимость зависит от объёма переносимых данных и типа объекта, для которого проводится резервное копирование. Например, стоимость копирования для одной виртуальной машины 440 рублей в месяц. Доступны комплексные предложения, которые состоят из пакетов с фиксированным числом резервируемых объектов и объемом места в облаке. Экономия составит порядка 45% по сравнению со стандартным предложением.