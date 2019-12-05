«1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС»

«1С-Рарус» внедрила новую систему учета в «Мерседес-Бенц РУС».

«Мерседес-Бенц РУС», дочернее предприятие Mercedes-Benz AG. Управление розничными продажами и послепродажным обслуживанием АО «Мерседес-Бенц РУС» включает в себя салон продаж и технический центр на Ленинградском проспекте 39а, а также комплекс на пересечении Алтуфьевского шоссе и МКАД. Управление предоставляет услуги по продаже новых и с пробегом легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, их аренде и техническому обслуживанию.

В 2016 году руководство компании приняло решение обновить текущую учетную систему: необходимо было переработать часть бизнес-процессов и сократить количество накопившихся доработок. Тендер, организованный «Мерседес-Бенц РУС», выиграл «1С-Рарус» с продуктом собственной разработки «1С-Рарус Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти 6». Главной задачей проекта стало создание новое системы учета, которая оптимизирует управление продажей и арендой, ремонтом и обслуживанием автомобилей Mercedes-Benz.

Ключевые результаты проекта. Блок продаж автомобилей. Разработаны функции для более эффективного управления продажами и финансовым результатом. Многофакторный расчет прибыльности для каждой сделки; удобный поиск автомобиля по требованиям клиента; интерактивные планировщики тест-драйвов и выдачи автомобилей клиентам; система резервирования автомобилей, интегрированная с подсистемой утверждения документов; функционал управления сделками по кредитованию и страхованию.

Блок аренды автомобилей. Процесс аренды автомобилей не входит в типовой продукт “Альфа-Авто, редакция 6”. Оригинальная подсистема была разработана в ходе проекта и включает в себя: управление парком автомобилей; ценообразование для разных видов аренды; календарь аренды – инструмент визуального планирования и контроля; ведение заявок на аренду; оформление договоров с возможностью вносить изменения, если клиент решил продлить аренду или протестировать другой автомобиль; контроль штрафов ГИБДД; отчетность по продажам услуг и использованию парка.

Функционал подсистемы также используется для учета выдачи подменных автомобилей клиентам сервиса.

Блок послепродажного обслуживания. В ходе проекта выстроены единые процессы по ремонту автомобилей: с момента первичного контакта с клиентом до постсервисных обзвонов. Разработанная система учитывает особенности бизнес-процессов компании и отвечает стандартам Mercedes-Benz по удобству работы пользователей и скорости отклика. В системе реализованы все этапы ремонта, в том числе: перевод из записи на ремонт в рабочий заказ, выдача запасных частей, учет трудозатрат, учет снятых по гарантии запасных частей и планирование следующего контакта с клиентом.

Автоматизированы рутинные операции: планирование ремонта, резервирование запчастей, выдача товаров, складские операции адресного хранения товаров. А для сложных операций - например, сторнирования документов - созданы пошаговые мастер-формы, после заполнения которых система создает документы в фоновом режиме.

Инструменты планирования ремонта позволяют за несколько минут записать клиента вне зависимости от того, обращался он ранее или нет. Нужно указать основные данные клиента и описать причины обращения – остальное сделает автоматическое планирование ремонта. Также при записи на ремонт оператору доступна информация об автомобиле и его владельце: история обслуживания, действующие сервисные и маркетинговые кампании, наличие заказов на запасные части и сервисные контракты, состояние расчетов.

Блок автоматического резервирования позволяет сотрудникам не думать о наличии запасных частей – система проанализирует наличие на доступных складах и зарезервирует в необходимом количестве. Если запасной части не окажется в наличии, программа предложит сделать заказ поставщику или переместить ее со склада другого подразделения.

Серьезной кастомизации подверглась и система скидок в «Альфа-Авто»: от ценообразования на запасные части по типам заказов до назначения маркетинговых акций клиентам с учетом клиентских сегментов и автомобилей.

Разработан инструмент анализа деятельности подразделений послепродажного обслуживания, который заменил используемые ранее OLAP-системы.

В рамках проекта настроено более 10 интеграций «Альфа-авто» с внешними системами, автоматизировано 300 рабочих мест. Сотрудничество «Мерседес-Бенц РУС» с компанией «1С-Рарус» продолжается, в планах - развитие системы.