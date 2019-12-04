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«Газпром нефть» внедрила интеллектуальную систему мониторинга оборудования на АЗС

Интеграция Бизнес-приложения Инфраструктура

«Газпром нефть» объединила оборудование автозаправочных станций в единую интеллектуальную систему – Мониторинговый центр инфраструктуры (МЦИ).

Автоматизация мониторинга и предиктивная аналитика МЦИ позволяют отслеживать в онлайн-режиме состояние оборудования и контролировать процессы эксплуатации АЗС, связанные с сохранностью и качеством топлива.

Программное ядро мониторингового центра за одну секунду обрабатывает до 100 тыс. сигналов и производит более 50 тыс. вычислений. Информация о контроле остатков нефтепродуктов в непрерывном режиме поступает с каждой подключенной к МЦИ станции сети «Газпромнефть». Собранные данные передаются в систему «Нефтеконтроль – Газпром нефть» в онлайн-режиме.

Модули машинного обучения и предиктивной аналитики мониторингового центра считывают сигналы с подключенных устройств на станциях и заблаговременно оповещают о необходимости сервисного обслуживания оборудования АЗС. Внедрение МЦИ позволяет снизить число технологических простоев на 30%, сократить сроки выполнения ремонтных и сервисных работ на 21%, а также поддерживать оборудование АЗС в рабочем состоянии 99% времени, что обеспечивает бесперебойную работу автозаправочных станций и способствует повышению комфорта обслуживания клиентов сети «Газпромнефть».

«Мониторинговый центр инфраструктуры – один из ключевых проектов цифровой стратегии компании по внедрению интернета вещей для управления и контроля оборудования сети АЗС "Газпромнефть". Мы кратно сокращаем расходы на обслуживание оборудования и обеспечиваем высокую степень контроля за сохранностью качества и количества нефтепродуктов, исключив из процесса человеческий фактор. К 2021 г. мы планируем подключить к мониторинговому центру оборудование всех сервисных и автоматических станций сети – от кофемашин до топливных резервуаров», – отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.



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