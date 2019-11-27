Торговый дом «Ярмарка» перешел на 1С:ERP

Специалисты «ИТРП» автоматизировали управление производством в компании «Торговый дом «Ярмарка». Система 1С:ERP помогла ускорить расчет спецификаций и оптимизировать управление обеспечением производства сырьем и материалами. Организован оперативный учет всех производственных операций. Усилен контроль за прохождением заказов по технологической цепочке. В итоге выполнение заказов в производстве ускорилось в 2 раза.

Торговый дом «Ярмарка» – одна из ведущих компаний на рынке круп в России. Специализируется на производстве высококачественных натуральных продуктов для правильного питания. В ассортименте компании более 30-ти наименований продукции таких известных торговых марок, как «Yelli», «Готово!», Ярмарка», «Bravolli» и др.

Ежедневно компания получает десятки заказов на поставку продукции. Для их своевременного выполнения необходима четкая координация работы множества специалистов – менеджеров по закупкам и продажам, кладовщиков, технологов, сотрудников производства. Требуется оперативно формировать заказы поставщикам и поддерживать необходимый запас сырья и полуфабрикатов на складе, планировать производственные задания и управлять подачей сырья на производственные участки, контролировать точное соблюдение рецептур и спецификаций.

Ранее для решения этих задач в компании использовались разные информационные системы, сотрудники обменивались данными и согласовывали свои действия с помощью различных мессенджеров и электронной почты, часто приходилось повторно запрашивать и перепроверять информацию. В итоге возникали ошибки и нестыковки при обработке и выполнении заказов, например, случалось, что производство выпускало слишком много несрочной продукции, в то время как товаров для срочных заказов не хватало. Заказы клиентов выполнялись недостаточно оперативно.

Предприятию стала необходима новая, единая для всех подразделений информационная система, которая позволила бы наладить бесперебойное снабжение производства сырьем и полуфабрикатами, организовать оперативную обработку заказов и ускорить их выполнение.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала фирма «Институт типовых решений – Производство (ИТРП).

Ключевые итоги проекта.

Оптимизировано управление обеспечением производства сырьем и материалами. Вся информация об особенностях сырья, полуфабрикатов и видов продукции зафиксирована в системе в специально созданных справочниках. Возможность настройки параметров ресурсной спецификации и управления нормативно-справочной информацией позволяет менеджерам формировать оптимальные описания зависимых свойств материалов и готовой продукции. Эти свойства, а также количество текущих заказов и специфика этапов производства заказанной продукции автоматически учитываются при расчете потребности в материалах. Это позволяет оперативно планировать обеспечение производства и передавать заказы на исполнение. Длительность простоев и задержек исполнения заказов из-за нехватки материалов сократилась.

В системе оперативно регистрируется выполнение всех производственных операций, что позволяет сотрудникам производственных подразделений быстро устранять задержки в выполнении производственных заданий. Прохождение заказов по этапам производства ускорилось, в среднем, в два раза.

В системе в режиме реального времени доступна информация о текущем состоянии заказов. Менеджер теперь может оперативно проверить статус каждого конкретного заказа и дать клиенту исчерпывающую информацию о его выполнении: на какой стадии производства заказ находится в данный момент времени, когда планируется отгрузка.

Появилась возможность заблаговременного планирования логистических операций для доставки сырья от поставщиков и отгрузки готовой продукции клиентам, это позволило почти полностью устранить срывы доставки.

Евгений Наумов, операционный директор торгового доам «Ярмарка», отметил: «Система 1С:ERP помогла оптимизировать управление производством. Специалисты теперь получают требующуюся для работы информацию в режиме online. Сокращены простои и задержки в выполнении заказов, скорость работы производственных подразделений существенно увеличилась. Сегодня мы можем констатировать факт, что наш производственный цикл сократился с четырех до двух дней, и это является для нас очевидным преимуществом использования новой системы».