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«Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями

Интеграция Внедрения Документооборот

Страховая группа «Согаз» подключила к своей системе электронного документооборота с медицинскими организациями 300 лечебно-профилактическое учреждение. В регионах число подключенных к системе медицинских организаций превысило 230.

К настоящему моменту в компании внедрена основная функциональность системы, обеспечивающая взаиморасчеты с медицинскими организациями. Получен аттестат соответствия системы требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) к защите персональных данных. Безопасность каналов связи, используемых системой, обеспечена средствами криптографической защиты, сертифицированными ФСБ России, что гарантирует конфиденциальность передаваемых данных.

Проект по тестированию указанной функциональности стартовал в конце 2018 г. За это время система успешно прошла все необходимые проверки и показала свою эффективность, позволив компании ускорить процессы обмена и обработки документов, снизить операционные затраты, а также повысить уровень прозрачности и контроля операционных процессов.

«Мы продолжаем работу по совершенствованию указанных процессов и планируем развивать эту систему по другим направлениям взаимодействия с нашими партнерами из числа лечебно-профилактических учреждений. В перспективе компания намерена перейти полностью на электронный документооборот с медицинскими организациями», — отметила исполнительный директор по урегулированию убытков личного страхования компании «Согаз» Татьяна Тамгина.

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