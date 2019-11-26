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«Сберсервис» представил проекты решения для оснащения городской инфраструктуры

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Сберсервис» с компаниями-партнерами представил инновационные проекты в области комплексных инженерных и технических решений по оснащению городской инфраструктуры и организации движения и пассажирских перевозок на проходившей в Москве выставке «Транспортная неделя 2019».

Совместно со Сбербанком «Расчетные решения» продемонстрировала аппаратно-программный комплекс системы оплаты проезда в общественном транспорте, состоящий из автоматических валидаторов для приема безналичных платежей, бортового компьютера для водителя и принтера для печати билетов. Система дает возможность оплаты проезда всеми доступными способами: при помощи транспортной, социальной или банковской карт, а также мобильными устройствами с функцией бесконтактной оплаты.

Комплекс учитывает поездки, совершенные льготными категориями граждан, и поездки, оплаченные наличными деньгами. Уникальной особенностью системы является зональная оплата проезда – пассажиру достаточно приложить карту при входе и выходе на нужной остановке, а система автоматически рассчитает стоимость поездки.

Михаил Казаков, генеральный директор «Расчетные решения», отметил: «Сегодня система реализована на маршрутах Московской области, а также более чем в 20 регионах России. Система функционирует на базе нашей собственной разработки - транспортно-карточного процессинга. Более того, совместно со Сбербанком мы реализовали инновационную технологию – первую в России виртуальную транспортную карту. Теперь ее могут создать все пассажиры Московской области в любой момент при наличии интернета и сразу пользоваться всеми преимуществами, включая систему скидок за проезд».

Все проекты «Расчетных решений» по безналичной оплате проезда в общественном транспорте реализованы на базе эквайринга Сбербанка. Сбербанк является лидером по приему к оплате банковских карт на российском рынке, так, с начала года пассажиры оплатили банковской картой порядка 400 млн поездок в общественном транспорте.

Алексей Евтушенко, генеральный директор компании «Сберсервис», сказал: «Федеральный масштаб нашей компании и высокий уровень квалификации 7500 наших инженеров позволяют оказывать комплексные сервисные услуги по проектированию, оснащению и обслуживанию городских инфраструктурных решений в любой точке страны. Совместно с нашими партнерами мы представляем на выставке как продукты, так и решения по их интеграции в городскую инфраструктуру, сервисной и технической поддержке. Такой подход позволяет потенциальным клиентам получить всестороннюю оценку проекта и оптимизировать затраты на его реализацию при внедрении цифровых технологий в своих регионах».

Стенд «Сберсервиса» и «Расчетных решений» на «Транспортной неделе 2019» посетили представители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Комитета по транспорту г. Санкт-Петербурга, Министерства транспорта Пермского края, администрации Оренбургской области, делегации Астраханской области и многие другие.

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