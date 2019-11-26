«Рэйдикс» представила ПО RAIDIX 4.7.2 для управления СХД

«Рэйдикс» объявила о выходе нового релиза программного обеспечения для управления системами хранения данных. Главными особенностями ПО RAIDIX 4.7.2 стали улучшенная технология SSD-кэширования и внедрение ролевой модели доступа к управлению СХД.

Оптимизированная технология SSD-кэширования в двухконтроллерных СХД позволяет значительно сократить время переключения системы с узла на узел, что повышает доступность данных и скорость работы системы.

Для большей безопасности СХД на базе ПО RAIDIX 4.X предусмотрено введение ролевых моделей доступа к управлению системой. Новый релиз предоставляет возможность задавать пользовательские роли с различными правами: оператор может только просматривать состояние системы, в то время как администратор имеет доступ к управлению всеми настройками СХД. Реализована возможность отправки на удаленный сервер журналов событий, включая информацию об изменениях в системе и входе/выходе пользователей.

Усовершенствован ряд других функций: улучшена интеграция с Active Directory и оптимизирована работа с доменами, которые содержат большое количество пользователей и групп (более 100 000). Также добавлена функция отслеживания заполненности системного диска.

Новый релиз ПО RAIDIX 4.7.2 уже планируется к внедрению в нескольких крупных компаниях в России.

RAIDIX 4.X — программное обеспечение для создания высокопроизводительных модульных SAN и NAS систем хранения данных и используется в проектах различных отраслей в России и за рубежом. ПО RAIDIX 4.X внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.