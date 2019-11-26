«Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM

«Металлоинвест» трансформировала и автоматизировала HR-функции. Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания составил более 17 млн рублей. В проекте приняло участие более 50 тыс. сотрудников, это один из самых масштабных проектов внедрения SAP HCM. Его реализовала компания EVOLA, при участии компании JSA.

Перед началом процесса, компания сформулировала цели автоматизации: повышение производительности труда, унификация и рост прозрачности процессов, централизация данных и снижения стоимости функции HR на 15 процентов, вывести рутинные операции HR из производственных предприятий.

«В цифровой трансформации важна не только замена устаревших инструментов и методов на новые, но и правильные бизнес-цели. Сокращение расходов на рутинные процессы, вовлечение персонала — важное, что было положено в основу, будет и далее служить путеводной звездой цифровой трансформации в области HR», — сказал Сергей Шишов, генеральный директор и совладелец компании EVOLA.

Процесс автоматизации и трансформации происходили параллельно, это требовало приверженности руководителей комбинатов и активную работу с сотрудниками через каналы внутренних коммуникаций: газеты, социальные сети, видео. В рамках проекта, был внедрен сервис для сотрудников. Роботизированные сервисы самоообслуживания (web и HR-боты) на базе SAP Fiori, мессенджеров Viber, MSTeams значительно упрощают и ускоряют обмен информацией между сотрудниками и HR службами. В Металлоинвесте сервисы действуют для 45 000 сотрудников.

Сегодня чат-боты занимают лидирующие позиции в списке ноу-хау в области HR. Они просты в использовании, не требуют специального обучения пользователей и снимают до 85% текущих рутинных запросов от сотрудников к HR службе.

Сотрудники могут подавать запросы в единый центр обслуживания, получить расчетный лист, данные по отпускам и необходимую информацию оперативно. Ежемесячно приходит около 40 000 запросов информации через сервисы. Несмотря на масштабные цели и амбициозные задачи, проект удалось реализовать за год. Компания «Металлоинвест» получила высшую платиновую награду SAP Value Award в номинации «Люди — самый ценный капитал».

«Мы начали с того что перевели на платформу Sap два основных процесса: зарплата и кадры. Это транзакционные процессы, которые занимают большую часть времени сотрудников и требуют большую часть ресурсов. Оставили в бизнесе операционную часть, для того чтобы наши сотрудники занимались больше бизнесовыми процессами, а не транзакционными. Транзакции мы централизовали и передали в единый центр обслуживания» — сказал Руслан Ильясов, заместитель генерального директора по организационному управлению и управлению персоналом УК «Металлоинвест».

«Проект по автоматизации позволил сотрудникам кадровой службы встать на путь перехода от HR-транзакций к HR-партнерству. Слаженно и эффективно работала общая команда сотрудников компании Металлоинвест, JSA Group и EVOLA. Благодаря этому достигнута экспертная синергия, получен правильный результат», — отметил Михаил Шуминский, директор по организационному развитию компании «Металлоинвест».