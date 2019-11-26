«Айтипроект» выпустила мобильные решения для работы с RFID

«Айтипроект» объявила о создании мобильных программных решений, позволяющих отслеживать жизненный цикл продукта от производства до списания с использованием ручных мобильных RFID-считывателей, работающих под управлением ОС Android.

Комплекс программных продуктов включает следующие мобильные приложения: Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset.

Mobile Tracking разработан для отслеживания объектов, участвующих в производственных процессах, включая детали и комплектующие, оборудование, средства передвижения, людей и т.д. В Mobile Tracking реализованы следующие функции: контроль перемещения объектов в процессе производства; поиск объектов по значению параметров или какому-либо признаку; ручное перемещение объектов; контроль комплектации изделий, включающих множество объектов; инвентаризация объектов; контроль доступа объектов (комплектующих, средств передвижения, людей и т.п.) в производственные зоны предприятия.

Кодирование RFID-меток в Mobile Tracking осуществляется по стандартам GS1 или отраслевым европейским стандартам. В процессе кодирования память метки закрывается паролем для защиты от несанкционированного изменения информации, записанной в метку, и выполняется кодирование пользовательских блоков памяти. Mobile Tracking интегрируется со всеми распространенными ERP и MES системами.

Готовое изделие, которое становится товаром, передается для отслеживание в мобильное приложение Mobile Logistics, где получает новую метку, в которую записывается код товара GS1 GTIN96. Mobile Logistics поддерживает следующую функциональность: управление складскими операциями, включая приемку/отгрузку, возврат, инвентаризацию и перемещение товара между складами; кодирование и проверка закодированной метки; поиск по значению параметров или какому-либо признаку; создание заданий и отчетной документации непосредственно на ручном мобильном компьютере (терминале сбора данных), либо загрузка/выгрузка из/в информационную систему; контроль выноса/перемещения товара по зонам.

После того, как товар продан/куплен, он приобретает статус основного средства, либо товарно-материальной ценности, и дальше его сопровождает приложение Mobile Assets, которое выполняет следующие операции с поддержкой стандартных документов: кодировка RFID-метки по стандарту GIAI-96, либо по инвентарному номеру; проверка кодировки RFID-метки; поиск по значению параметров или по какому-либо признаку; контроль перемещения основного средства (товарно-материальной ценности); ручное перемещение основного средства (товарно-материальной ценности) по местоположению; контроль доступа; инвентаризация основных средств (товарно-материальных ценностей); выдача/возврат имущества материально-ответственному лицу; передача основных средств (товарно-материальных ценностей) между юридическими лицами в рамках холдинга; поддержка сервисных работ: учет операций технического обслуживания и ремонта; создание и управление комплектами.

Три приложения полностью покрывают жизненный цикл изделия, начиная от производства, заканчивая продажей, эксплуатацией и обслуживанием. Решения поддерживают ручные RFID считыватели Zebra, Nordic ID и Chainway. Установка и настройка программного обеспечения на мобильных устройствах происходит автоматически без дополнительного программирования. В случае необходимости пользователь может откорректировать настройки через удобный интуитивно-понятный интерфейс.

Интеграция мобильных RFID-решения с информационными системами компании (предприятия), включая ERP, MES и т.д., происходит через ITProject RFID Server, установленный на хост-компьютере.

Алексей Писаревский, генеральный директор компании «Айти проект», отметил: «Новые мобильные RFID-решения, разработанные компанией «Айтипроект» аккумулируют наш опыт реализации проектов, связанных с прослеживанием жизненного цикла продукта (товара), и его движения по цепочке поставок. Мы продолжаем совершенствовать свои продукты. Наша цель – дать в распоряжение клиенту универсальное решение, которое имеет простую и понятную установку, настройку и использование. В самое ближайшее время Mobile Tracking, Mobile Logistics и Mobile Asset и их будущие обновления будут доступны на Google Play».