SKL Group внедрила комплексное решение «Корус консалтинга» для управления дистрибуцией

«Корус консалтинг» завершил проект по созданию CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 и аналитического решения на базе Microsoft Power BI в торгово-производственной компании SKL Group. С помощью комплексного ИТ-инструмента дистрибутор автоматизировал управление маркетингом и контроль подключения клиентов на всех этапах воронки продаж, а также упростил глубинный анализ результатов финансовой и производственной деятельности.

SKL Group – один из крупнейших в России разработчиков и производителей на рынке сантехники и товаров для дома и ванной комнаты. Компания сотрудничает с крупнейшими DIY-сетями, строительными и оптовыми компаниями. Дистрибуторская сеть SKL Group насчитывает более 3 тыс. торговых точек, которые обслуживаются семью филиалами по всей России, а также представительствами в Казахстане и Белоруссии.

Для качественного взаимодействия с таким количеством контрагентов и планирования дистрибуции производителю потребовался технологичный инструмент. «Корус консалтинг» предложил SKL Group комплексное решение, ядром которого является CRM-система Microsoft Dynamics 365.

В новом решении на платформе Microsoft Dynamics 365 была настроена автоматическая маршрутизация потенциальных клиентов по ответственным менеджерам, которые закреплены за конкретными регионами. Проектная команда реализовала наглядную карту визуализации клиентской базы и автоматизировала работу с каталогом товаров, насчитывающем более 1,5 тыс. единиц продукции. В результате маркетологи SKL Group получили удобный инструмент, который помогает сегментировать клиентскую базу по 15 параметрам и делать точные выборки для кампаний по расширению дистрибуции и подключению к трейд-маркетинговым акциям.

СRM-система позволяет быстро подобрать товары, автоматически сформировать коммерческое предложение с актуальными акциями и индивидуальными скидками, а также подготовить персонализированную презентацию менее, чем за одну минуту – менеджеру достаточно лишь отправить готовые документы клиенту.

Для того, чтобы любая информация о клиенте была доступна торговым представителям и региональным менеджерам SKL Group с мобильных устройств в онлайн- и оффлайн-режимах, специалисты «Корус консалтинга» настроили платформу Resco Mobile.

«Современные инструменты ведения бизнеса Microsoft Dynamics 365 и Microsoft Power BI, которые легли в основу комплексного решения “Корус консалтинга”, помогут нам более эффективно управлять “полевыми” продажами и визитами в торговые точки. Теперь руководители смогут оценивать результаты работы “полевых” менеджеров и на основе этой информации ставить цели по объемам дистрибуции. А удобный интерактивный “мобильный офис” отображает график визитов сотрудников и позволяет корректировать его, фиксировать состояние торговой точки и оформлять заказ прямо “в полях”, оперативно уточняя цену и наличие товаров на складах», – отметил Дмитрий Волоцков, директор по стратегическому анализу SKL Group.

«Наше решение обеспечивает SKL Group непрерывный контроль дистрибуции, прозрачное взаимодействие с ритейлерами, а также помогает оперативно реагировать на изменение ключевых показателей по продажам», – сказала Ольга Гурская, директор департамента CRM ГК «Корус консалтинг».

Дополнительно эксперты «Корус консалтинга» разработали решение на платформе Microsoft Power BI. С помощью новой системы менеджеры дистрибутора могут отслеживать динамику роста клиентской базы, эффективность работы менеджеров на основе данных о плане-факте продаж, проводить ABC-анализ, а также оценивать выручку как в разрезе товарных групп, так и по каждому из филиалов сети.

«Создавая наши BI-решения мы всегда стремимся, чтобы бизнес-пользователь тратил минимум усилий и времени для получения информации о том, что происходит “здесь и сейчас” в его компании. С помощью Power BI мы разработали для SKL Group гибкий инструмент анализа ключевых параметров деятельности, который в удобном виде дает информацию для принятия решений», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».