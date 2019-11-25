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Подтверждена совместимость системы терминального доступа «Термит» с «Ред ОС»

Софт Интеграция Системное ПО

«Инфолэнд» и «Ред софт» провели успешное тестирование на совместимость системы терминального доступа «Термит» (производства «Инфолэнд») с отечественной операционной системой «Ред ОС» (производства «Ред софт»). Результаты испытаний зафиксированы в двустороннем сертификате.

«Термит» – решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам (VDI). Оно предоставляет централизованный безопасный доступ к приложениям, данным и рабочим столам организации с любых устройств. Кроме этого, «Термит» запускает унаследованные Windows-приложения на российской операционной системе «Ред ОС». «Термит» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№5356).

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Спрос на отечественное ПО стабильно растет. Рынку нужны комплексные решения. В связи с этим "Ред софт" делает большой упор на развитие партнерства с другими российскими разработчиками. Результатом является расширение списка совместимости и функциональности наших продуктов, что позволяет им отвечать внутреннему спросу», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«В рамках расширения партнерской программы мы провели успешное тестирование продуктов "Инфолэнда" и "Ред ОС" на совместимость. Пользователи операционной системы, популярной на рынке отечественного ПО, получили дополнительные возможности для запуска Windows-приложений на рабочих местах. Это снимает существенные ограничения при выполнении требований программы импортозамещения», – сказал Игорь Бондаренко, Product Owner «Инфолэнд».



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