HP Inc. представила концепцию HP ZCentral для задач следующего поколения

HP Inc. на конференции Autodesk University компания представила новую концепцию для вычислительных задач следующего поколения HP ZCentral, анонсировав первую в мире удаленную рабочую станцию.

ZCentral создает гибкие возможности для удаленной мобильной работы и позволяет централизовать высокую вычислительную мощность в единой локации, освобождая пользователей, работающих с энергоемкими графическими приложениями, от привязки к конкретному рабочему месту. Решение ZCentral объединяет в себе высокопроизводительные рабочие станции Z от HP, новое поколение программного обеспечения ZCentral Remote Boost, ранее известного как Remote Graphics Software (RGS), а также новое программное обеспечение ZCentral Connect, позволяющее поднять скорость выполнения вычислительных процессов на новый уровень.

«Концепция офиса будущего продолжает развиваться, и HP предлагает современным мобильным сотрудникам единственную в мире удаленную рабочую станцию в виде законченного решения, которая поддерживает высокую производительность при выполнении сложных вычислительных задач без привязки к конкретной точке, – отметил Джим Ноттингем, директор подразделения рабочих станций, HP Inc. – HP ZCentral позволяет компаниям лучше соответствовать современным запросам сотрудников – благодаря гибкости, которая достигается ускорением процессов внедрения и управления ИТ-инфраструктурой, сокращением издержек и обеспечением лучшей в мире защиты данных».

Программное обеспечение ZCentral предоставляет ИТ-подразделениям прогнозируемую удаленную производительность, которая доступна независимо от используемых периферийных устройств, а также возможность простого управления с сохранением высокого уровня безопасности данных. Финансовые потери от утечек данных для компании могут быть существенными: в среднем в 2018 году они составили порядка $3,6 млн. Решение ZCentral способно минимизировать проблемы и затраты, связанные с управлением различными платформами и устройствами, при этом предоставляя безопасный удаленный доступ для пользователей. Прирост производительности при использовании ZCentral составляет 16-33%, вместе с тем, стоимость такого решения составляет лишь 59-72% от стоимости современных виртуальных рабочих станций. Благодаря ZCentral ИТ-специалисты могут управлять, отслеживать и распределять выделенную удаленную производительность рабочих станций в защищенной частной сети через единую консоль.

HP намерена представить полноценные комплексные решения ZCentral своим партнерам из различных отраслей, в том числе из сферы проектно-конструкторских работ, планировки и строительства, области анализа и обработки данных, индустрии СМИ и развлечений, нефтегазовой отрасли. Обновленное программное обеспечение ZCentral Remote Boost и новое программное обеспечение ZCentral Connect поступят в продажу в начале 2020 года, при этом бета-версия этого ПО уже доступна для действующих клиентов.

В современных условиях роста популярности концепции удаленного офиса, профессиональные пользователи, например, создатели контента, художники-аниматоры, ученые, исследователи и разработчики продуктов все чаще предпочитают работать из разных точек, что позволяет им оптимизировать работу, расширить творческий потенциал и повысить продуктивность. Таким пользователям часто приходится работать с массивными файлами, загрузка которых требует больших затрат и отнимает много времени.

Чтобы поставлять готовые корпоративные решения для удаленных вычислений, HP фокусируется на инновационных разработках в двух ключевых областях: удаленные рабочие станции с прогнозируемой производительностью, независимо от операционной системы (MacOS, Windows, Linux), и переход к исключительно гибкой ИТ-инфраструктуре.

Решение ZCentral обеспечивает доступную производительность за счет защищенного и стабильного подключения к удаленной рабочей станции. Новое программное обеспечение ZCentral Remote Boost позволяет добиться высокой производительности в моделировании, работе с 3D-объектами и спецэффектами, а также предлагает новые возможности для одновременного управления подобными соединениями. Программное обеспечение ZCentral Remote Boost поддерживает работу с устройствами на базе Windows, Linux или MacOS, отличается высокой гибкостью и позволяет пользователям работать практически с любого периферийного устройства и из любой точки.

С помощью программного обеспечения ZCentral Connect ИТ-подразделения компаний могут объединять несколько рабочих станций, отслеживать сетевые соединения и использование учетных записей через единый простой интерфейс. Кроме того, для опытных пользователей ZCentral Connect упрощает процесс подключения к выделенным централизованным вычислительным ресурсам и позволяет получать доступ к другой рабочей станции из выделенного централизованного пула. Благодаря обеспечению безопасности рабочих станций и их централизации рядом с хранилищем данных, при использовании программного обеспечения ZCentral Connect и ZCentral Remote Boost все данные передаются по сети в зашифрованном виде, что гарантирует высокий уровень защиты корпоративных данных с момента их создания.

Решение ZCentral предлагает новый взгляд на управление вычислительными ресурсами и включает в себя самые защищенные в мире рабочие станции, оснащенные мощной профессиональной графикой, которая оптимизирована для высочайшей производительности при выполнении сложных вычислений и позволяет одновременно работать сразу с несколькими приложениями. В частности, ZCentral обеспечивает.

Увеличение эффективности за счет быстрой загрузки крупных проектов при удаленной работе (близкое размещение данных и вычислительных ресурсов для повышения безопасности и сокращения времени загрузки), защита корпоративных данных благодаря самым безопасным в мире рабочим станциям – Z от HP.

ИТ-подразделения могут распределять общий пул рабочих станций между пользователями за счет удаленного управления соединениями через единый, простой и удобный интерфейс программного обеспечения ZCentral Connect Software.

С программным обеспечением ZCentral Remote Boost Software опытные пользователи могут удаленно использовать производительность Z Workstation и работать так, как если бы рабочая станция находилась рядом с ними – даже при работе на тонких и легких устройствах.

ИТ-подразделения могут предоставлять сотрудникам доступ к различным конечным устройствам – от тонких клиентов до ноутбуков и устройств-трансформеров. Независимо от выбранного оборудования опытные пользователи при необходимости смогут получать тот уровень выделенной производительности, который потребуется для используемых ими приложений.

Рабочие станции Z от HP для монтажа в серверную стойку уже доступны в продаже. Программное обеспечение HP ZCentral Remote Boost поступит в продажу в начале 2020 года, цены будут объявлены позднее, бета-версия доступна для заказчиков уже сейчас. Более подробная информация доступна на сайте hp.com/ZCentral.

Программное обеспечение HP ZCentral Connect поступит в продажу в начале 2020, цены будут объявлены позднее, бета-версия программного обеспечения уже доступна для заказчиков. Получить более подробную информацию можно на сайте hp.com/ZCentral. Программное обеспечение HP RGS уже доступно для пользователей, более подробную информацию можно получить на сайте hp.com/ZCentralRemoteBoost.