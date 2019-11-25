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«Фармасинтез» внедрил DLP-систему «Серчинформ КИБ»

Безопасность Техническая защита Интеграция Внедрения

«Фармасинтез» внедрил специальное ИТ-решение, чтобы контролировать сохранность конфиденциальных данных и соблюдение внутренних правил безопасности. Комплексную защиту компании поможет обеспечить DLP-система «Серчинформ КИБ».

Программа контролирует все каналы передачи информации в компании и анализирует, что по ним передается. Это позволяет оперативно выявлять признаки нарушений и предотвращать утечки уязвимых данных. «Серчинформ КИБ» предоставляет инструменты для расследования любых подозрительных инцидентов, чтобы достоверно устанавливать их причины и обстоятельства.

«Мы разрабатываем и патентуем лекарственные препараты, нам критически важно, чтобы данные о новых разработках оставались в безопасности. "Серчинформ КИБ" для этого подошел оптимально. Разработчик учел все наши потребности, оперативно реагировал на обратную связь. Так что мы получили полностью адаптированную "под нас" систему защиты, которая уже во время теста доказала свою эффективность – мы выявили и успешно устранили ряд угроз», – сказал Андрей Бузмаков, заместитель директора по безопасности группы «Фармасинтез».

«Фармасинтез» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Офисы, лаборатории и производственные комплексы группы компаний расположены по всей стране. Отдаленные подразделения нужно защищать не хуже, чем центральные. Поэтому в «Серчинформ КИБ» компания оценила архитектурное решение ECHub. Оно позволяет оперативно получать данные со всех стационарных и удаленных рабочих мест в одной точке, не перегружая сеть. К тому же ИБ-специалист может в один клик задать одинаковые настройки защиты для всех или индивидуальные – для разных филиалов, отделов или сотрудников.

«ИБ-решение работает эффективно, когда учитывает особенности разных бизнес-процессов. Например, позволяет взять под особый контроль оборот технической информации – ноу-хау, формул, чертежей. В промышленности эти данные в зоне особого риска, на них приходится 35% всех утечек – на 10% больше, чем в других отраслях, – отметил руководитель отдела аналитики "Серчинформа" Алексей Парфентьев. – В КИБ есть политики безопасности, созданные с учетом наиболее характерных для отрасли угроз. С ними систему можно использовать с первого включения, что экономит усилия на внедрение – даже в таких крупных компаниях, как ГК "Фармасинтез"».



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