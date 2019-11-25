Documentolog стал партнером конференции «Рынок ЭДО 2019»

Казахстанский разработчик системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов Documentolog примет участие в конференции «Рынок ЭДО 2019» в качестве главного партнера. Генеральный директор компании Байжан Канафин выступит с докладом и расскажет о том, чего ждать клиентам от поставщиков «безбумажных» решений в ближайшие годы, сравнит рынки ЭДО России и Казахстана, а также расскажет про новые тенденции в электронном документообороте на примере СЭД Documentolog.

Documentolog — лидер рынка Казахстана в своем сегменте. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению программных продуктов на основе собственной платформы Documentolog.

Услугами компании пользуется более 7 тыс. предприятий, включая национальные холдинги, государственные и квазигосударственные, а также частные компании различных отраслей – всего более 300 тыс. пользователей, 92% из которых используют Documentolog по модели SaaS.

В 2018 г. компания Documentolog была признана «Лучшей IT-компанией» Казахстана и получила премию Digital Bridge Awards. Летом 2019 г. компания стала победителем по итогам конкурса по выбору поставщика СЭД для Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимали участие поставщики из Китая и Индии.

На российский рынок компания выходит с двумя продуктами:

с флагманским продуктом СЭД Documentolog, который включает в себя решения: «Общий документооборот», «Кадровый документооборот», «Управление договорами», «Управление внутренней нормативной документацией», «Заседание коллегиальных органов», «Оценка персонала», «Электронный архив» и другие. Более того, компания разработала собственную методологию внедрения системы Documentolog Project Implementation, которая позволяет развернуть систему за две недели;

с облегченной версией системы – СЭД Documentolog Lite (Doculite), нацеленной на компании с количеством пользователей до 50 человек и включающую в себя самые востребованные бизнес-процессы. Doculite можно развернуть самостоятельно за 30 минут и сразу приступить к работе.

Также на конференции Documentolog также расскажет о новых направлениях, над которыми сейчас работает: искусственный интеллект, голосовой помощник нового поколения, международный обмен электронными документами и многое другое.