D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R

D-Link представила новую версию беспроводного маршрутизатора ADSL2+ DSL-2750U/R с поддержкой Ethernet WAN. Маршрутизатор выполнен с применением современной элементной базы, полностью соответствует актуальным требованиям к клиентским устройствам доступа и успешно протестирован на реальных схемах подключения в сетях ведущих федеральных и региональных интернет-провайдеров.

DSL-2750U/R оборудован 4 портами LAN 10/100BASE-TX (один из которых может быть назначен в качестве WAN) и DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к ADSL-линии. Внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi и конфигурацией MIMO 2x2 обеспечивают расширенную зону покрытия Wi-Fi и улучшают прием сигналов в квартирах со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств. DSL-2750U/R поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 300 Мбит/с, гостевую сеть Wi-Fi, WMM (Wi-Fi QoS).

Маршрутизатор выполнен в стильном компактном корпусе, который органично впишется в любой современный интерьер. Адаптер питания и сплиттер входят в комплект поставки.

Функционал безопасности DSL-2750U/R включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Устройство поддерживает функцию IPsec pass-through, которая позволяет пропускать IPsec-трафик и устанавливать VPN-соединения из внутренней сети. Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS позволяет защитить пользователей от мошеннических и вредоносных сайтов, а также оградить детей и подростков от посещения сайтов, способных нанести вред их здоровью или развитию.

Пользователю доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant для iOS и Android, при помощи которого можно быстро подключить маршрутизатор к сети Интернет и произвести первоначальную настройку беспроводной сети. Расширенная настройка и управление осуществляются с помощью русскоязычного Web-интерфейса, с которым одинаково удобно работать с ПК или мобильного устройства. Реализовано автоматическое уведомление пользователя о появлении версий ПО с новыми функциональными возможностями.

Программное обеспечение маршрутизатора разработано в российском Центре исследований и разработок D-Link в г. Рязани с учетом перспективных требований к маршрутизаторам данного уровня и на основе многолетнего опыта сотрудничества с федеральными и ведущими региональными интернет-провайдерами.

Программное обеспечение DSL-2750U/R содержит встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления маршрутизатором, позволяющий сократить издержки, повысить качество обслуживания клиентов и уменьшить нагрузку на службы технической поддержки. Для интернет-провайдеров доступна услуга кастомизации DSL-2750U/R, включающая размещение логотипа на корпусе, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала, например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей.

Новый маршрутизатор DSL-2750U/R доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $33.