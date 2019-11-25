Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC

Dell Technologies представила на конференции и выставке Supercomputing 2019 несколько новых решений, эталонных архитектур и усовершенствований своего портфолио, разработанных для упрощения и ускорения инициатив заказчиков в области высокопроизводительных вычислений (High Performance Computing, HPC) и искусственного интеллекта (ИИ).

Продолжающееся внедрение и использование ИИ для решения реальных проблем стимулировало рост всей отрасли высокопроизводительных вычислений. Согласно недавнему отчету Hyperion Research, мировая отрасль высокопроизводительных вычислений, как ожидается, вырастет к 2023 году на 7,1% - до более чем 39,2 млрд долл. США, а сегмент вычислений ИИ на серверах HPC увеличится в период с 2018 по 2023 годы более чем на 29% и достигнет $2,7 млрд.

«Данные, которые собирают и накапливают организации, представляют большую ценность, а HPC и ИИ помогают им извлечь из этих данных максимальную пользу, - отметил Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент Dell Technologies по направлению HPC. - Мы стремимся создавать решения, которые упрощают использование и развертывание этих технологий организациями любого размера и на всех этапах внедрения».

Dell Technologies расширяет портфолио решений хранения данных Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage, дополняя его новыми, готовыми к использованию решениями для файловых систем ThinkParQ BeeGFS и ArcaStream PixStor. Решения Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage предлагают комбинацию программного обеспечения технологических партнеров с оборудованием, сетями и поддержкой Dell EMC на основе специально разработанных и проверенных архитектур, что упрощает и ускоряет внедрение и управление системами.

Решения Dell EMC Ready Solutions for HPC BeeGFS Storage с программно-определяемой параллельной файловой системой ThinkParQ ускоряют интенсивные операции ввода-вывода и предусматривают возможность масштабирования - от небольших кластеров до систем корпоративного класса, развертываемых на площадке клиента или в облаке.

Кроме того, решения Dell EMC Ready for HPC PixStor Storage предлагают высокопроизводительную параллельную файловую систему, обеспечивающую масштабное управление данными с возможностью архивирования и аналитики. Решение также включает в себя валидированную масштабируемую архитектуру с возможностями многоуровневого хранения данных в объектном хранилище, на магнитных лентах и в облаке с использованием PixStor Ngenea, серверов PowerEdge, сетевого оборудования PowerSwitch и Mellanox®, хранилища PowerVault с сервисом развертывания и поддержки от Dell Technologies.

Благодаря этим готовым решениям клиенты получают более производительные и масштабируемые системы. Используя решения Dell EMC Ready Solutions for HPC BeeGFS Storage для своего хранилищами NVMe емкостью 2 петабайта, Австралийское национальное научное агентство CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), смогло развернуть одну из крупнейших систем хранения NVMe в мире, которая в настоящее время занимает 8-е место в списке IO-500 - эталон, демонстрирующий самые быстрые в мире системы хранения данных для задач HPC.

В Imperial College London решения Dell EMC Ready for HPC PixStor Storage могут одновременно обслуживать существующую высокопроизводительную вычислительную систему на 2500 узлов и обеспечивать пропускную способность более 20 ГБ/с без потери производительности при интерактивном использовании.

Dell Technologies также представила расширенную емкость системы хранения Dell EMC PowerVault ME4. Накопители на жестких дисках емкостью 16 ТБ позволят клиентам получить до 4 ПБ в стоечном пространстве 15U, что означает увеличение плотности хранения на 25%. Это дает возможность увеличить емкость хранения HPC в меньшем пространстве. Система PowerVault обеспечивает для конфигураций HPC простоту управления, обладает высокой масштабируемостью, пропускной способностью и предлагает встроенные средства защиты данных.

Dell EMC расширяет свой ассортимент готовых решений для ИИ, предлагая совершенно новую валидированную архитектуру для платформы Domino Data Science. Разработанная в сотрудничестве с Domino Data Lab, эта проверенная архитектура Dell EMC позволяет ученым быстрее разрабатывать и предоставлять модели данных, а ИТ-специалисты получают централизованную расширяемую платформу, охватывающую весь жизненный цикл данных, что ускоряет процесс разработки и развертывания.

Чтобы еще больше упростить развертывание ИИ, Dell Technologies также представляет пять новых референсных архитектур для оптимизации технологий Dell EMC с ведущими партнерами по ИИ, такими как DataRobot, Grid Dynamics, H20.ai, Iguazio и Kubeflow на Red Hat OpenShift. С помощью этих архитектур организации могут ускорить развертывание решений ИИ для модернизации, автоматизации и трансформации своих центров обработки данных с использованием передовых технологий конвергентной инфраструктуры Dell EMC, серверов, систем хранения и защиты данных.

Эти архитектуры оптимизированы для процессоров Intel Xeon Scalable и позволяют организациям ускорить развертывание решений ИИ для обучения и логических выводов при модернизации, автоматизации и трансформации своих центров обработки данных с использованием конвергентной инфраструктуры, серверов, систем хранения и технологий защиты данных от Dell EMC.

Dell представила также Dell EMC PowerSwitch Z9332F-ON - открытый сетевой коммутатор 400GbE, предназначенный для высокопроизводительных рабочих нагрузок. Он пополнил портфель коммутаторов Dell EMC PowerSwitch Z-Series. Являясь пионером в области открытых сетей, Dell Technologies реализует обещанные программно-определяемыми сетями (SDN) возможности, делая сетевые операции более гибкими, программируемыми, а сети - более простыми в управлении и администрировании.

Коммутатор Dell EMC PowerSwitch Z9332F-ON специально разработан для сетей центров обработки данных облачных провайдеров с интенсивным трафиком вычислений и хранилищ, включая трафик HPC, ИИ и потоковое видео. Новый коммутатор также обеспечивает вчетверо более высокую пропускную способность, вдвое лучшее соотношение цена/производительность и почти вдвое лучшую энергоэффективность по сравнению с существующими платформами 100GbE.

Dell Technologies также представила Tensor Core GPU NVIDIA T4 – новую опцию ускорителя для сервера Dell EMC DSS 8440. Благодаря поддержке до 16 ускорителей сервер обеспечивает высокую производительность в задачах машинного обучения при исключительной энергоэффективности (70 Вт на GPU). Это решение разработано для многоарендных сред, где пользователям или подразделениям организаций необходимо совместно использовать ресурсы машинного обучения.

Dell Technologies также представила в своих серверах PowerEdge новую поддержку GPU и FPGA.

Графический процессор NVIDIA Tesla V100S GPU с увеличенной до 25% пропускной способностью для коммуникаций непосредственно через интерконнект Mellanox InfiniBand и накопители PowerEdge Express Flash NVMe Performance PCIe SSD для ускорения передачи данных.

Графические процессоры NVIDIA RTX GPU, разработанные для существенного повышения производительности при кратно меньших затратах, требованиях к занимаемому пространству и энергопотреблению по сравнению с традиционной фермой рендеринга. Это позволяет создавать высококачественный контент быстрее, чем когда-либо прежде.

Программируемая карта-ускоритель Intel FPGA D5005 в серверах Dell EMC PowerEdge R740xd и R940xa для ускорения процесса логических умозаключений, потоковой аналитики, транскодирования видео, а также финансовых и геномных приложений.

Массив Dell EMC PowerVault ME4 с жесткими дисками емкостью по 16 ТБ поступит в продажу в начале 2020 года. Готовые решения для искусственного интеллекта Ready Solutions for AI для Domino Data Science Platform будут поставляться во всему мире с декабря 2019 года. Референсные архитектуры AI для Data Robot, Grid Dynamics, H20.ai и Iguazio будут доступны в этом квартале.

Графические процессоры NVIDIA V100S будут доступны на серверах Dell EMC PowerEdge в начале 2020 года. Карта Intel FPGA с программируемым ускорением (PAC) D5005 поступит в продажу в начале 2020 года. Все остальные объявленные предложения и обновления доступны по всему миру.