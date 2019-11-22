«Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA

«Утконос онлайн», сервис доставки продуктов, в рамках новой ИТ-стратегии планирует к середине 2020 г. перевести все свои бизнес-процессы из SAP ERP ECC 6.0 на новейшую цифровую платформу SAP S/4HANA. Партнером по внедрению выступает Teamidea.

В дальнейшем «Утконос онлайн» рассчитывает вести на новой платформе всю операционную деятельность и сформировать единое цифровое пространство для развития, совершенствования и автоматизации процессов в будущем, в том числе с использованием возможностей SAP Cloud Platform (SCP).

SAP S/4HANA – это цифровое ядро для бизнеса, которое помогает компании быстро реагировать на внешние вызовы. Платформа позволяет работать с большим объемом данных в режиме реального времени и легко реорганизовывать бизнес-модели. SAP S/4HANA представляет гибкие возможности адаптации бизнес-процессов и внедрения инновационных решений на базе машинного обучения и искусcтвенного интеллекта.

«Сегодня перед компанией стоит задача не только сохранить успешные наработки, но и подготовить и внедрить все необходимые изменения для дальнейшего развития бизнеса, чтобы это было удобно как сотрудникам, так и нашим клиентам. "Утконос онлайн" работает в режиме 24х7, поэтому для нас принципиально важны надежные системы, способные эффективно поддержать оперативное управление бизнесом, его активный рост, а также позволяющие в работе с данными использовать технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и другие инновации», – сказала Елена Супрунова, финансовый директор компании «Утконос онлайн».

«"Утконос онлайн" стоял у истоков рынка e-grocery и сейчас продолжает активно использовать новые технологии, чтобы закрепить это лидерство в высококонкурентной среде. Инновационная платформа SAP S/4HANA как раз позволит компании быть уверенной в надежности работы всех операционных систем, поможет быстро и эффективно масштабировать все необходимые процессы с учетом активно растущего бизнеса и создать хорошую базу для разработки различных инновационных приложений, в том числе на базе SCP», – отметил Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Мы рады, что опыт Teamidea в части автоматизации розничной и электронной торговли стал полезен компании Утконос онлайн в рамках проекта по формированию цифровой платформы SAP S/4HANA, которая откроет перед бизнесом нашего клиента возможности принципиально нового уровня и, в частности, станет современной основой для проектирования и внедрения высокотехнологичных сервисов на базе SAP SCP», – сказал Михаил Сельков, директор проектов SAP, Teamidea.