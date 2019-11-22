IBS Datafort пополнил сеть дата-центров ЦОДом O2xygen

Сеть дата-центров, на базе которых построена облачная платформа IBS Datafort, российского облачного ИТ-провайдера и оператора связи, пополнилась ЦОДом O2xygen.

Это современный дата-центр уровня Tier 3 с показателем надежности 99,98% и площадкой на 1288 стоек. Мощность ЦОДа O2xygen составляет 12,8 МВа. ЦОД подключен к сети IBS Datafort по двум независимым каналам с пропускной способностью 40 Гбит каждый.

Соответствие ЦОДа O2xygen актуальным стандартам качества позволяет IBS Datafort планировать более эффективное, надежное и комфортное решение задач корпоративных заказчиков различного уровня.

В рамках услуги colocation новые клиенты IBS Datafort уже могут размещать свое оборудование в дата-центре O2xygen. Облачные услуги на базе вычислительных ресурсов O2xygen станут доступны для заказчиков с начала следующего года.

IBS Datafort — российский облачный ИТ-провайдер и оператор связи. С 2001 г. на российском ИТ-рынке. Сегодня поддерживает и развивает инновационные облачные платформы Vmware и Hyper-V.