HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила об интеграции ключевых элементов своего портфеля, которые сочетают в себе возможности искусственного интеллекта (ИИ) и компонуемой инфраструктуры. Компания интегрировала свою новую платформу для хранения данных HPE Primera, опирающуюся на ИИ, с компонуемой платформой HPE Synergy, чтобы помочь заказчикам быстрее развертывать новые приложения и разрабатывать инновации для развития своего бизнеса.

Это сочетание позволит заказчикам развернуть свою собственную инфраструктуру с четкими SLA по доступности сервисов, постоянным расширением функциональности и управлением через гибкие программируемые интерфейсы в духе «инфраструктура-как-код».

«Заказчики хотят нечто большее, чем технологии для базовой программно-управляемой автоматизации виртуализации, и лишь HPE предлагает компонуемое решение, сочетающее в себе программно- управляемую автоматизацию любых типов ресурсов и интеллектуальную платформу хранения любых типов данных. Это позволяет сделать работу в локальной инфраструктуре больше похожей на работу в облаке, – сказал Мэт Мэтьюс, вице-президент и генеральный директор по компонуемым сетям HPE. – Только интеллектуальная и компонуемая инфраструктура HPE позволяет достичь автоматизации и гибкости, необходимой для постоянно меняющихся требований приложений у наших заказчиков».

HPE является пионером в области решений для компонуемой инфраструктуры, первым из которых стала HPE Synergy – модульная платформа в блейд-конструктиве. Компонуемая инфраструктура HPE открывает возможности для масштабирования ресурсов для вычислений, хранения и передачи данных независимо друг от друга, но при этом обеспечивает единый механизм управления ими и их распределения между любыми нагрузками и уровнями обслуживания в режиме реальном времени по мере необходимости, что позволяет сокращать как капитальные вложения, так и экономить огромные массивы времени администраторов, которые можно перенаправить на создание инноваций. Единый прикладной программный интерфейс (API) HPE Synergy позволяет разработчикам напрямую интегрировать управление «железом», виртуализацией и контейнерами в процессы разработки, тестирования и развертывания приложений, а также в сторонние приложения и инструменты.

«Вместе HPE Synergy и HPE 3PAR, решение для хранения данных, которым мы пользуемся сейчас, помогают нам оказывать услуги на наивысшем уровне, выделяя ресурсы в несколько кликов благодаря надежной компонуемой инфраструктуре, – сказал Кристофер Хорват, вице-президент по информационным технологиям компании Skyview Networks. – Мы способны управлять всем массивом нашего аудио-контента в цифровом формате без свойственной аналого-цифровому преобразованию задержки и без необходимости физического подключения сложных устройств. С помощью этого решения от HPE наша компания стала более гибкой в оказании высококлассных услуг нашим многочисленным клиентам, и поэтому мне интересно увидеть, как интеграция правопреемника 3PAR – HPE Primera – с HPE Synergy улучшит работу критически важных приложений».

Интеллектуальная платформа хранения данных HPE Primera использует возможности HPE InfoSight, самой масштабной в ИТ-отрасли базы знаний о функционировании различных окружений. Этот огромный пласт информации, включающий телеметрические данные от десятков тысяч заказчиком по всему миру, автоматически анализируется с помощью искусственного интеллекта. Такой анализ позволяет в режиме реального времени фиксировать возникающие проблемы, возникающие у одних заказчиков и предотвращать их у всех остальных, а также распространять лучшие практики по всем похожим окружениям. Использование InfoSight демонстрирует отличные результаты: с ним заказчики HPE получают возможность снижать затраты времени на управление системами хранения данных на 93% и повышать производительность приложений. HPE Primera, чья архитектура обладает наиболее глубокой интеграцией с возможностями InfoSight, дает заказчикам возможность создавать инновации, не идя при этом на компромиссы, за счет отказоустойчивости и эффективности хранения в сочетании с гибким использованием облачных технологий, которые так необходимы бизнесу.

Включение HPE Primera в портфель решений для компонуемой инфраструктуры обеспечивает заказчикам, использующим HPE Synergy, следующие преимущества.

Возможность более быстрой разработки и развертывания приложений с помощью подхода «инфраструктура-как-код», который позволяет автоматизировать и оптимизировать управление ресурсами. Например, сокращение времени на развертывание баз данных Oracle достигает 89%. Устранение перебоев и потери времени на ликвидацию проблем благодаря работе ИИ по всей ИТ-инфраструктуре.

Самодостаточность и возможность устранить задержки при выполнении заявок.

Благодаря ИИ, HPE InfoSight, доступный в серверах HPE ProLiant, HPE Synergy и системах хранения данных HPE Primera, предсказывает и предотвращает проблемы до их возникновения.

Надежность при работе с критически важными системами заложена в HPE Primera. Платформа обеспечивает повышенную доступность благодаря многоузловой архитектуре и технологии репликации данных HPE Peer Persistence. Кроме того, Primera покрывается программой «Гарантия 100%-ной доступности данных».

HPE обеспечивает дополнительную защиту от перебоев обслуживания и рисков с помощью своей технологии проверки и восстановления микрокодов HPE Silicon Root of Trust, которая предотвращает загрузку системы с компрометированным компонентом сервера, а также благодаря признанию в рамках программы Cyber Catalyst, которая позволяет получить более выгодные условия страхования от киберугроз у участвующих в программе страховых компаний.

Решения HPE для компонуемой инфраструктуры позволяют компаниям по необходимости компоновать независимые друг от друга ресурсы без прерывания работы. Возможности плавного автоматического обнаружения и автонастройки способствуют поступательному масштабированию и интеграции ресурсов. Мгновенный доступ к данным об использовании ресурсов приложениями дает возможность лучше планировать загрузку.

Благодаря сочетанию возможностей ИИ и компонуемой инфраструктуры, HPE создает для заказчиков интеллектуальную платформу для работы в «облачном» стиле даже на своей собственной площадке.