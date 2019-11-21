Началась эксплуатация корпоративной ИС управления программами «Транснефти»

Корпоративная информационная система управления программами (КИС УП) «Транснефти» переведена в промышленную эксплуатацию. Решение предназначено для повышения эффективности планирования, мониторинга выполнения и корректировки программ по развитию, техническому перевооружению, капитальному ремонту объектов магистральных трубопроводов. Система содержит комплекс функциональности по управлению программами организаций системы «Транснефть» (далее ОСТ): ведение и управление программами ОСТ, ведение информации о расчетах по договорам и контроль платежей территориальных подразделений.

Решение создано на базе российского программного обеспечения, разработанного компанией «Форсайт». Использование цифровой аналитической платформы «Форсайт» обеспечивает возможность одновременной работы с данными по 15 000 объектов капитального строительства «Транснефти». Программный комплекс используют более 4000 пользователей из 52 юридических лиц.

Внедрение системы позволило «Транснефти» повысить информационную прозрачность инвестиционных процессов, а также снизить трудоемкость и сроки подготовки отчетности и аналитических материалов.

«Транснефть» является крупнейшей в мире трубопроводной компанией, осуществляет транспортировку более 81% добываемой в России нефти и 30% нефтепродуктов, владеет около 70 тыс. км магистральных трубопроводов и более 500 нефтеперекачивающих станций. Система организаций «Транснефти» насчитывает более 20 транспортных и свыше 25 сервисных компаний.

«Форсайт» – российский вендор, разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании — организации корпоративного, государственного и банковского секторов. Продукты компании включены в реестр отечественного ПО.