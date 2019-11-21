Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

Группа компаний ЦРТ представила третье поколение синтеза речи

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) представила третье поколение синтеза речи. Презентация технологии состоялась 21 ноября в Петербурге в рамках пресс-тура по компаниям экосистемы Сбербанка.

Новейший синтез речи обеспечивает плавность и выразительность прочтения любого текста на целевом языке — это его главное преимущество. Высококачественный аудиосигнал генерируют сложные нейросетевые модели. В технологии также есть модуль предсказания ударений в словах, которых еще нет в базовом словаре синтеза, а также автоматическое исправление типичных орфографических ошибок. Благодаря глубокому лингвистическому анализу текста, произношение будет соответствовать нормам языка даже в сложных случаях.

По результатам опроса населения, который проводился с помощью специализированных систем в анонимном режиме, качество синтеза получило оценку 4,7 баллов по 5-балльной шкале. Для сравнения использовались системы синтеза речи от основных конкурентов и живой человек.

Для высококачественного синтеза теперь не требуются дорогостоящие серверы. Использовать технологию можно двумя способами – через облачный сервис или встроив в свое решение. В автоматизированных сценариях общения с клиентами технология позволяет взаимодействовать в индивидуальном порядке с каждым абонентом, так как нет фиксированных сообщений, и любой текст может быть синтезирован в процессе звонка.

Директор научно-исследовательского департамента ЦРТ Кирилл Левин сказал: «Группа компаний ЦРТ соединяет в себе разработчика с сильнейшей научной базой и интегратора, ежегодно внедряющего свои решения в сотни компаний в России и за рубежом. Новые технологии тут же начинают использоваться в наших продуктах и решениях. Мы тесно взаимодействуем с нашими клиентами и хорошо знаем их потребности. В третьем поколении мы реализовали запрос на естественность. В следующей же иттерации будет реализована возможность управлять спектром эмоций синтезированного голоса».

Другие материалы рубрики

Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

Угрозы Трампа сработали: Рынок DRAM-памяти вернулся к росту после стремительного обвала

Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

«Ростелеком» покупает своего главного конкурента на рынке ЦОДов

ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z»

Microsoft и IDC: 96% ИТ-шников России и Центральной и Восточной Европы недостаточно квалифицированны

Техника

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ

Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM
Показать еще
Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Взгляд месяца

Идея внутренней разработки себя не оправдала

Наталия Оржевская

директор центра управления командами, «Диасофт»

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений