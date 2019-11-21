«Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»

«Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на современную редакцию 3 системы «1С:Зарплата и управление персоналом». Управляющая компания и шесть водоканалов, находящихся в разных часовых поясах, по общим правилам рассчитывают зарплату, ведут кадровый учет, формируют бюджеты расходов на персонал.

Создана единая для всех подразделений система нормативно-справочной информации. Унифицированы формы отчетов. По данным интегратора, подготовка управленческой отчетности по персоналу ускорилась на 30%; заработная плата для 10 тыс. сотрудников рассчитывается вдвое быстрее, при этом затраты на сопровождение и поддержку HRM-системы группы сокращены на 20%.

В настоящее время на базе «1С:Зарплата и управление персоналом» запущен проект создания объединенного центра обслуживания (ОЦО), который обеспечит дальнейшее совершенствование процессов управления персоналом, расчета зарплаты и кадрового учета в компаниях группы.

Группа «Росводоканал» – российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения. Под управлением «Росводоканала» работают шесть региональных водоканалов России, которые обслуживают более 5 млн. потребителей в городах-миллионниках и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге и Барнауле. В штате группы компаний работают около 10 тыс. человек. Заработная плата в филиалах рассчитывается с учетом тарифных ставок, графиков и условий работы. Применяются различные компенсационные и стимулирующие выплаты, размер которых устанавливается в зависимости от должности и квалификации. Управляющая компания контролирует объемы расходов на оплату труда и планирует бюджет на будущие периоды, поэтому руководству важно своевременно получать точную информацию о расчетах с персоналом по всем филиалам группы.

Ранее для управления персоналом, расчета зарплаты и кадрового учета в подразделениях предприятия использовались локальные информационные системы на базе «1С:Зарплата и управление персоналом» редакции 2.5. Программа была существенно кастомизирована, поэтому при любом изменении законодательства приходилось обращаться к программистам для внесения необходимых доработок. Со временем контролировать расчеты с персоналом становилось все сложнее, общее количество локальных отчетных форм по персоналу в филиалах достигло 700. Данные зачастую дублировались.

Руководство «Росводоканала» поставило задачи: снизить затраты на поддержку HRM-системы группы, унифицировать правила кадрового учета и расчета заработной платы, стандартизировать формы отчетов, ускорить расчет зарплаты и получение консолидированной информации о расходах на персонал.

Для достижения поставленных целей было решено перевести подразделения компании на современную редакцию 3 системы «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Партнером по внедрению стала компания «Диалог ИТ».

В связи с территориально-распределенной структурой компании проект на 95% был выполнен в дистанционном режиме. Новая система была развернута на 150 рабочих местах в управляющей компании и водоканалах группы.

Для управляющей компании и каждого из водоканалов группы созданы отдельные информационные системы, работающие по единому корпоративному шаблону «1С:Зарплата и управление персоналом 8», имеющему общие для всех подразделений настройки справочников, бизнес-процессов и отчетных форм. Все подразделения компании теперь по единым правилам ведут регламентированный кадровый учет, рассчитывают зарплату сотрудникам, формируют бюджеты расходов на персонал.

Для ведения централизованной нормативно-справочной информации и консолидации данных водоканалов на базе «1С:Зарплата и управление персоналом» создана информационная система, которая получила название «1С:ЗУП НСИ». Эта система интегрирована с локальными базами подразделений, из неё в «1С:Зарплата и управление персоналом» водоканалов передаётся утверждённая нормативно-справочная информация, а из систем водоканалов в «1С:ЗУП НСИ» поступают данные, необходимые для формирования консолидированной отчётности по персоналу. Кроме того, автоматизирована выгрузка данных из локальных систем «1С:Зарплата и управление персоналом» в локальные бухгалтерские программы подразделений.

Исключены ошибки и разночтения в кадровых и зарплатных документах. Подготовка управленческих отчетов по персоналу ускорилась на 30%. Необходимую детализированную отчетность можно получить как по группе компаний в целом, так и по каждому отдельному филиалу. Это помогает руководству контролировать расходы на персонал и оперативно планировать бюджет на будущие периоды.

Возможности редакции 3 «1С:Зарплата и управление персоналом», отсутствовавшие в прежней системе, существенно сократили время на сбор и консолидацию отчетности по категориям сотрудников и тарифным ставкам, подготовку табеля учета рабочего времени во вредных условиях труда и выполнение других – ранее ручных – операций. В итоге расчет зарплаты сотрудникам с учетом различных тарифов и надбавок ускорился вдвое.

Основные задачи предприятия решаются с помощью типовой функциональности программы, необходимость доработок сведена к минимуму. В итоге общие затраты на сопровождение и поддержку HRM-системы группы компаний снизились на 20%.

Сергей Путин, директор по ИТ ГК «Росводоканал» отметил: «Переход на современную редакцию 3 системы "1С:Зарплата и управление персоналом" существенно сократил трудозатраты на расчет заработной платы и сдачу регламентированной отчетности в соответствии с актуальными требованиями зарплатного законодательства. Унифицированы начисления, удержания, справочники, отчеты. Автоматизирован сбор отчетности по затратам на персонал. В рамках общей стратегии предприятия по централизации финансовых функций особым результатом проекта можно считать решение о создании объединенного центра обслуживания (ОЦО). Это отдельный проект, который принесет нам экономию финансовых ресурсов, повышение прозрачности всех финансовых операций в шести территориально-распределенных филиалах. На сегодняшний день проект успешно внедряется».