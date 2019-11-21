3М увеличила число активных участников программы лояльности в три раза

3М анонсировала первые результаты проекта по цифровизации программы лояльности. В июле 2019 года ряд продуктов 3М для авторемонтного бизнеса был оснащен NFC-метками и QR-кодами, сканируя которые, покупатели могут получать уникальный мультимедийный контент, коммуницировать с брендом, а также регистрировать баллы за приобретаемую продукцию в мобильном приложении 3M-Auto или на сайте. Участники программы могут обменивать накопленные баллы на призы.

«Программа пользуется успехом у клиентов, – отметила Наталья Любешкина, руководитель по продажам отдела материалов для авторемонта компании 3М Россия СНГ. – Мы видим более чем трёхкратный рост количества активных участников, а самих продуктов в программе лояльности в этом году регистрируется в 4 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

За 4 месяца участники программы лояльности «Разгонись с 3М» зарегистрировали уже более 30 000 баллов через мобильное приложение «3М-Auto». Компания прогнозирует достижение порога в 50 000 баллов до конца 2019 года, что эквивалентно количеству баллов, которое было набрано за все время реализации программы «Разгонись с 3М» в 2018 году.

Проект реализован на базе решения Verisium, которое использует блокчейн-платформу Quorum от J.P. Morgan и комплекс архитектурных сервисов Microsoft в облаке Azure. Verisium позволяет вести учет NFC-меток и QR-кодов в системе, обеспечивая прямой канал коммуникации бренда с клиентами, а также предоставляя возможность проверить товар на оригинальность. Технология блокчейн в облаке Microsoft Azure гарантирует безопасное хранение и защиту от фальсификации данных. Приложение 3M-Auto разработано компанией DataArt, партнером Microsoft.

В программе лояльности уже участвуют пользователи из 27 регионов России, а также Беларуси и Казахстана. По количеству набранных баллов лидируют Москва и Московская область, Нижегородская, Минская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Татарстан. Больше всего продукции отсканировано за пределами Москвы и Московской области.

3М намерена и дальше расширять количество групп продуктов, участвующих в инициативе, что позволит компании более детально анализировать коммуникацию со своими потребителями и формировать для них персонализированные предложения.