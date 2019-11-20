IBS оборудует дороги Челябинской области автоматической системой весогабаритного контроля

IBS выиграла аукцион на внедрение системы автоматического весогабаритного контроля на автомобильных дорогах Челябинской области. Создаваемая система является элементом национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Она позволит выявлять нарушения в сфере грузовых перевозок и повысить сохранность автодорог и транспортную безопасность региона.

Тяжеловесные грузовые автомобили увеличивают износ дорожного полотна и существенно повышают риск возникновения аварий. Эта проблема особенно актуальна для Челябинской области, через которую, помимо внутреннего и межрегионального трафика, следует большое количество грузового транспорта в Казахстан.

В то же время национальный проект «Безопасные и качественные дороги» предъявляет высокие требования к качеству автомобильной сети. В этой ситуации руководство региона приняло решение об организации весогабаритного контроля. Компания IBS, ранее выполнявшая аналогичные проекты в республике Коми и в Калининградской области в роли подрядчика компании «Ростелеком», в данном проекте стала главным исполнителем.

«Мы отвечаем за весь спектр работ по созданию системы, от укладки асфальта и подключения к сетям электроснабжения до производства и установки оборудования и интеграции программного обеспечения. Такой подход позволит нам самим контролировать качество материалов и выполняемых работ, что положительно скажется на сроке эксплуатации системы и стоимости ее последующего содержания регионом. Исходя из этого, нами была предоставлена дополнительная гарантия на оборудование – два года. В будущем мы готовы самостоятельно сотрудничать с регионами по схеме аренды или лизинга, что может быть удобнее и дешевле для заказчика, чем привлечение финансовых и генподрядных организаций», – сказал Александр Толгский, директор департамента по работе с Минтрансом в компании IBS.

Система весогабаритного контроля IBS состоит из специализированного дорожного оборудования и программного обеспечения. Оборудование измеряет весогабаритные параметры транспортных средств, движущихся в потоке, выявляет транспортные средства, движущиеся с превышением установленных в действующем законодательстве нагрузок, и передает эту информацию в ЦАФАП ГИБДД РФ. Также в системе реализована дополнительная фотофиксация транспортных средств, которая позволяет привлекать к ответственности даже перевозчиков с закрытыми номерами.

Программное обеспечение автоматизирует государственную услугу по выдаче специальных разрешений (в том числе в упрощенной форме по постоянным маршрутам) и автоматически проверяет наличие специального разрешения, выданного Федеральным дорожным агентством. Это гарантирует отсутствие штрафов для добросовестных перевозчиков. Для осуществления внешних взаимодействий используются сертифицированные криптографические средства и Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.