HPE и Cray представили решения для HPC и ИИ

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске портфеля решений для высокопроизводительных вычислений и систем искусственного интеллекта (ИИ) для эксамасштабной эры, отличающейся стремительным ростом объема данных и работой с новыми конвергентными рабочими нагрузками.

Присоединение Cray, Inc., недавно приобретенной HPE, позволяет усовершенствовать решения HPE в области высокопроизводительных вычислений и ИИ, которые теперь будут объеденены в сквозную суперкомпьютерную архитектуру для вычислителей, интерконнекта, программного обеспечения, систем хранения и услуг, развертываемых локально, гибридно или «как услуга». Теперь каждое предприятие может использовать те же основополагающие технологии высокопроизводительных вычислений, которые обеспечивают работу самых быстрых систем в мире, и интегрировать их в свои центры обработки данных, что будет способствовать поиску новых идей и стимулировать развитие инноваций.

Цифровая трансформация сопряжена с новыми информационно емкими рабочими нагрузками и аналитикой в режиме реального времени в беспрецедентных масштабах. Чтобы заказчики могли использовать потенциал своих данных и ускорить внедрение инноваций, им требуются новые возможности от программного обеспечения, вычислителей, итерконнекта и систем хранения. HPE предлагает решения любого уровня: от одиночных небольших систем до суперкомпьютеров эксафлопсного класса с программным обеспечением, интерконнектом и хранением данных подогнанными под размер системы. В них входят решения для моделирования и симуляции для прогнозирования погоды, промышленного и энергетического секторов, а также решения для ИИ и аналитики больших данных для точной медицины, беспилотных транспортных средств, геопространственных изображений и сферы финансовых услуг.

«Объединение HPE и Cray кардинальным образом изменит суперкомпьютерную отрасль благодаря решениям и услугам, позволяющим заказчикам добиваться успеха в Эксамасштабную эру и помогающим им совершать значительные прорывы и достижения в бизнесе и на благо общества, – сказал Питер Унгаро (Peter Ungaro), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения высокопроизводительных вычислений и ИИ в HPE. – Заказчики все чаще обращаются к HPE как к надежному мировому партнеру, который может помочь им использовать всю мощь данных для решения самых насущных проблем. Теперь, благодаря объединению решений HPE и Cray, мы можем предложить заказчикам больше возможнейстей выбора и контроля над тем, как они применяют высокопроизводительные вычисления для решения задач любого размера и масштаба, в любой среде, от локальной инфраструктуры до облака».

Новейший комплексный портфель решений HPE для выскопроизводительных вычислений и ИИ дополнен следующими услугами, программным обеспечением, вычислителями, интерконнектом и системами хранения.

Cray и Microsoft совместно открывают доступ к технологиям и системам выскопроизводительных вычислений Cray в рамках портфеля решений Microsoft Azure. HPE планирует расширить возможности выбора для своих заказчиков, предоставив им доступ к своим решениям в области выскопроизводительных вычислений и ИИ посредством HPE GreenLake, лидирующего на рынке решения HPE для работы по модели «как услуга».

Системы выскопроизводительных вычислений и ИИ, работающие как облако. Программное обеспечение Cray System Management, построенное на базе контейнеризированной и мультиарендной (multitenant) архитектур, позволяет конвергентным HPC- и ИИ-нагрузкам работать одновременно на одной системе, предоставляя администраторам и разработчикам возможность работать как с современной облачной системой.

Упрощение и оптимизация рабочих нагрузок. С помощью Cray Programming Environment (CPE) HPE упрощает разработку приложений и управление ими при сложных рабочих нагрузках выскопроизводительных вычислений и ИИ, которые запускаются на различных процессорах и ускорителях. CPE предоставляет полную и полностью поддерживаемую среду разработки – интегрированный программный пакет, предлагающий компиляторы и языки программирования, инструментарий и библиотеки, которые повышают продуктивность работы программистов, масштабируемость приложений и их производительность. Он предназначен для простого переноса (porting) существующих приложений с минимальной необходимостью перекодировки, позволяет сократить изменения в существующих моделях программирования и упрощает переход разработчика к новой аппаратной парадигме.

Расширенная поддержка HPE Performance Cluster Management. Программное обеспечение HPE Performance Cluster Management (HPCM) гарантирует полную поддержку, управление и мониторинг кластеров масштабом до 100 000 узлов. Оно позволяет осуществлять быструю настройку системы с нуля, комплексный мониторинг и управление оборудованием, управление образами, обновление программного обеспечения и управление электропитанием. Будучи частью нового портфеля, грядущие релизы HPCM будут поддерживать новые системы Cray. Это позволит заказчикам воспользоваться широким выбором новых систем, продолжая при этом использовать HPCM для управления существующей инфраструктурой.

HPE усиливает свое лидерство в области компьютерных вычислений корпоративного класса с помощью семейства систем HPE Apollo с добавлением в этот портфель суперкомпьютеров Cray. Новый объединенный портфель вычислителей предоставит заказчикам больший выбор для широкого спектра рабочих нагрузок и решений любого масштаба. Начиная с одного сервера и заканчивая крупнейшими суперкомпьютерами, объединенный портфель сможет всесторонне удовлетворить потребности в высокопроизводительных вычислениях любого центра обработки данных. Новые системы Cray берут за основу архитектуру Shasta, которая будет использоваться для создания первых трех эксамасштабных систем в США.

HPE предлагает Cray Slingshot, переосмысленный HPC-интерконнект, для реализации требований к большей скорости и меньшим задержкам при обработке взрывного роста новых данных и конвергенции рабочих нагрузок выскопроизводительных вычислений и ИИ. Slingshot стартует с пропускной способности в 200 Гб/с и открывает доступ к уникальным возможностям управления перегрузкой для обеспечения производительности и масштабирования, необходимых для одновременного управления многочисленными информационноемкими рабочими процессами в единой системе.

Высокопроизводительная система хранения данных. Недавний выход Cray ClusterStor E1000, решения для хранения данных, входящего в продуктовый портфель HPE для высокопроизводительных вычислений, поддерживает постоянный рост данных и конвергентные рабочие нагрузки. ClusterStor отвечает требованиям к хранилищу данных и в то же время значительно сокращает потребность в дополнительных устройствах хранения благодаря новому интеллектуальному программному обеспечению для управления данными.

HPE предоставляет персонализированный опыт благодаря сервисному подразделению HPE Pointnext, оказывающему консалтинговые и технические услуги, которые помогают совместно проектировать и ускорять развертывание любого цифрового решения или реализацию плана для достижения целей компании. HPE дополняет их услугами Cray, которые включают такие функции поддержки, как установка, устранение неполадок, обслуживание, администрирование и оптимизация суперкомпьютерной системы.

На ежегодной конференции Supercomputing Conference 2019 (SC 19) в Денвере, штат Колорадо, HPE продемонстрировала несколько решений, таких как новые серверы HPE ProLiant DL385 и DL325 Gen10 Plus на процессорах AMD EPYC 2-го поколения, которые значительно повышают производительность и эффективность критически важных рабочих нагрузок, а также решение AI Ops в рамках сотрудничества в области НИОКР с Национальной лабораторией по изучению возобновляемой энергии (NREL) для повышения энергоэффективности, стабильности и отказоустойчивости в суперкомпьютерных центрах обработки данных.