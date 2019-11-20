Беспроводное интернет-подключение через LiFi доступно в общественном транспорте

Signify реализовала пилотный проект, в рамках которого широкополосное интернет-соединение через световые волны на базе решения Trulifi стало доступно в автобусах. Trulifi обеспечит высокое качество связи, а также позволит каждому пассажиру регулировать работу системы кондиционирования воздуха и уровень освещения над сидением и даже заказывать питание в поездке. Управлять этими функциями будет возможно через дисплей, расположенный на спинке впереди стоящего кресла.

Проект был запущен совместно с Ellamp Spa, итальянским поставщиком предметов интерьера и компонентов для транспортных средств. Его цель − сделать управление системами кондиционирования, освещения и мультимедиа в автобусе более комфортным с помощью персональных пользовательских устройств, работающих по LiFi. В будущем, когда телекоммуникационные операторы обеспечат поддержку широкополосной связи в транспорте, пассажиры смогут использовать решение Trulifi для подключения личных устройств к Интернету.

«Мы находимся на пороге новой эры в истории беспроводной связи, – сказала Оливия Ки (Olivia Qiu), руководитель отдела инноваций Signify. – С Trulifi надежная, безопасная и высокоскоростная связь доступна везде, где есть свет. Это дает возможность доступа к сети Интернет в любом месте, включая автобусы, поезда, самолеты и автомобили».

Trulifi использует индивидуальное LED-освещение над сидениями в качестве канала передачи данных. Вместо использования общих сетей, работающих в радиодиапазоне, каждый пассажир подключается к сети через источник света над головой. Это обеспечивает повышенную безопасность соединения, так как покрытие LiFi-сети ограничено освещенным пространством. Колебания при движении автобуса не оказывают влияние на распространяемый посредством освещения сигнал, поэтому он отличается стабильностью. Не влияет на него и уровень освещенности: в качестве канала связи используется инфракрасный участок спектра, который не воспринимается глазом человека.

«Мы рады сотрудничать с Signify в повышении комфорта для пассажиров, путешествующих автобусами, – сказал генеральный директор Ellamp Spa Массимо Оттино (Massimo Ottino). – Решения, позволяющие самостоятельно регулировать кондиционер и освещение, а также иметь стабильный доступ к Интернету во время поездки, значительно усилят позиции нашей компании на рынке».

Ранее Signify анонсировала сотрудничество с французской компанией Latécoère, ведущим поставщиком бортового электрооборудования и авионики для международных производителей авиационной техники. Решения Trulifi будут использоваться в пассажирских самолетах для подключения к связи мультимедийных систем, расположенных в спинках сидений.

Технология LiFi дает возможность снизить массу самолета и сократить расход топлива за счет замены медных кабелей на оптические системы передачи данных. Кроме того, подключение с помощью LED-освещения не будет создавать радиопомехи для работы другого оборудования самолета, в отличие от WiFi, LTE, 5G и других способов передачи данных, работающих в радиодиапазоне. В будущем пассажиры получат возможность использования мультимедийных систем самолета в паре с личными устройствами.

Система Trulifi была представлена в начале 2019 года. Это уникальная разработка, которая совмещает энергосберегающее освещение с двусторонней беспроводной передачей данных со скоростью до 250 Мбит/с как в восходящем, так и нисходящем канале − что в несколько раз быстрее, чем при использовании WiFi. На текущий момент более 100 компаний по всему миру уже используют Trulifi, демонстрируя динамично растущий спрос на это решение в офисах, гостиницах, промышленных и государственный предприятиях.