Голосовой отбор товаров до 30% повышает производительность складов

Prof IT разработала систему управления отбором товаров на складе, повышающую скорость и точность сборки. Принципиально новая архитектура технологии голосового отбора позволяет снизить стоимость решения для распределительных центров в 3-5 раз по сравнению с зарубежными аналогами, а также уменьшить сроки его окупаемости с нескольких лет до 6-10 месяцев. Уникальность и техническая новизна решения по сравнению с патентами Pick-by-Voice зарубежных производителей признана федеральной службой по интеллектуальной собственности Роспатент.

Отбор товаров с места хранения на складе – одна из самых трудоемких задач складской логистики, поскольку необходимо не только одновременно собирать большое количество заказов, но и грамотно организовать процессы их перемещения в пределах склада. Компания Prof IT разработала и запатентовала решение Personal IT Vocamate interactive, которое позволяет быстро и безошибочно собирать товары в условиях высокой загруженности на складе. Использование технологии голосового отбора позволяет автоматизировать сборку заказов и повысить ее точность до 99,998% (не более 2–5 ошибок на 100 000 строк). Благодаря автоматизации производительность склада увеличивается от 15 до 30%.

С использованием нового решения отпадает необходимость в использовании бумажных накладных и терминалов сбора данных. Система позволяет автоматизировать не только отбор товаров, но и процессы размещения принятого товара, подпитки отбора, возврата от покупателей и инвентаризации склада. Благодаря этому компания может сократить сроки сбора заказов и расходы на складскую обработку грузов.

Решение представляет собой персонального помощника, который через гарнитуру подсказывает сотруднику, где и какой товар взять, в каком количестве и куда отнести собранный заказ. Информация о том, что товар взят с полки мгновенно регистрируется в системе, что позволяет вести учет товаров на складе в режиме реального времени. Использование гарнитуры для получения заданий и подтверждения их выполнения голосом освобождает глаза и руки сотрудников и способствует максимальной концентрации, что повышает скорость и точность при выполнении складских операций.

Для обработки речи используются когнитивные сервисы Microsoft Azure, которые обеспечивают высокое качество распознавания голоса. Алгоритм поддерживает сложные и разнообразные сценарии ведения диалога, не реагирует на постороннюю речь и шумы на складе. Размещение на платформе Azure позволяет оперативно работать с большими объемами данных, а также обеспечить их полную безопасность.

«Созданное нами решение – не просто лабораторный прототип, оно уже работает больше года на нескольких пилотных площадках, доказывая свою эффективность. – сказал Сергей Четвертаков, директор компании Prof IT. – Родившись на стыке технологий интернета вещей и искусственного интеллекта, это решение имеет большой потенциал для рынка логистических центров и распределительных складов как в нашей стране, так и за рубежом».