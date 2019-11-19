Aruba модернизировала сетевую инфраструктуру клиники академика Ройтберга)

Aruba (владелец HPE) и многопрофильный медицинский центр «Медицина» (клиника академика Ройтберга), объявили о завершении проекта по модернизации сетевой инфраструктуры.

Техническая реализация проекта была проведена инженерами компании «Лайтнэт», чья квалификация позволила в кратчайшие сроки развернуть сеть и запустить ее в эксплуатацию.

Новая беспроводная сеть построена на базе точек доступа моделей Aruba AP-303 и AP-345, коммутаторов ядра сети 3810, коммутаторов доступа 2930М, а также контроллеров 7210.

Для управления выбрана платформа Aruba AirWave Network Management — масштабируемое полнофункциональное решение с функцией мониторинга, контроля доступа к сети и инструментами устранения неполадок в режиме реального времени. И точки доступа, и система управления совместимы с оборудованием других вендоров и имеют пожизненную гарантию с постоянным доступом к обновлению ПО.

Система контроля доступа Aruba ClearPass Policy Manager является ключевым элементом системы обеспечения безопасности, которая защищает пользовательские данные и гарантирует соответствие гостевого сервиса нормативным требованиям законодательства в соответствии с корпоративными политиками.

WiFi сеть, развёрнутая на оборудовании Aruba, обеспечивает сотрудников и пациентов «Медицины» (клиника академика Ройтберга) безопасным высокоскоростным доступом в интернет с любого устройства, в любое время суток.