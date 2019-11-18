«М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage

Pure Storage обеспечила переход группы «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшего в России продавца электроники и бытовой техники, входящей в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, на флэш-системы хранения и обработки данных от Pure. Решение позволит поддержать динамичный рост бизнеса за счёт повышения ёмкости и скорости обработки данных, а также снижения количества системных отказов.

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках долгосрочной стратегии One Retail активно развивает цифровые платформы и автоматизирует ИТ-сервисы как в рознице, так и онлайн, чтобы, с одной стороны, предлагать клиентам лучший на рынке покупательский опыт, а с другой – повышать операционную эффективность и обеспечивать базу для дальнейшего роста. Так, компания перешла к гибридной инфраструктуре из собственных мощностей и облачных сред, в связи с чем появилась необходимость обновить системы под новые задачи.

После тестирования решений основных производителей ритейлер выбрал Pure Storage. Среди главных преимуществ – высокая производительность, сжатие данных, доступная стоимость владения и скорость решения инцидентов. ИТ-специалисты «М.Видео-Эльдорадо» перенесли высоконагруженные базы данных на массивы Pure: централизованные офисные сервисы, почту, виртуальные рабочие станции, а также торговые системы и сайты mvideo.ru и eldorado.ru. В результате увеличилась скорость работы виртуальных машин, при этом, благодаря технологии сжатия данных, значительно уменьшился объём потребляемого дискового пространства. На решения Pure произведена миграция сервисов VDI, что позволило ускорить работу и сократить количество сбоев в инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI). Благодаря этому «М.Видео» и «Эльдорадо» смогли повысить уровень сервиса как для покупателей, так и для внутренних клиентов.

«М.Видео-Эльдорадо» является крупным онлайн игроком – 70% наших клиентов используют интернет на разных этапах выбора и покупки техники. Поэтому эффективность информационных технологий играет ключевую роль в развитии компании. Pure Storage смогла предложить наиболее качественное решение и оперативную клиентскую поддержку. Технология сжатия позволяет хранить несколько раз больше информации, используя аналогичный объем дискового пространства. В будущем мы планируем полностью перенести все системы, на массивы Pure», – отметил руководитель департамента по инфраструктуре и операциям группы «М.Видео - Эльдорадо» Игорь Тютрин.

«Такие компании, как «М.Видео-Эльдорадо», смотрят в будущее и продолжат выбирать решения, которые приносят современный опыт хранения данных, - сказал Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. - Замена устаревших систем на быстрые и гибкие массивы нового поколения, которые, как нельзя лучше, отвечают вызовам нового времени, означает, что такие компании, как "М.Видео-Эльдорадо" смогут уверенно предлагать клиентам лучший уровень обслуживания сейчас и надолго вперед».