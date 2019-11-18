HP представила новые сервисы в области 3D-печати

HP объявила о ряде инновационных подписок и сервисов, которые помогут заказчикам легче интегрировать 3D-печать в свои стратегии цифрового производства. Чтобы помочь клиентам модернизировать их производство, HP объявила о расширении своих партнерских соглашений, демонстрируя инновационные возможности применения своих технологий, разработанных совместно с такими лидерами, как: Siemens, Volkswagen и многими другими.

«Дорога к масштабированию цифрового производства требует больше чем просто технологий. Заказчикам нужны решения, которые можно эффективно интегрировать в финансовые модели компании, обеспечивая прогнозируемость, прозрачность и гибкость бизнеса для его дальнейшего расширения, – сказал и.о. президента подразделения 3D-печати и цифрового производства HP Inc. Рамон Пастор. – Благодаря нашим предложениям для промышленных компаний снижаются барьеры, возникающие при внедрении лучших в своём классе решений для 3D-печати от HP. И это только первые шаги – мы продолжим сотрудничество с нашими клиентами и партнёрами и будем совместно создавать новые концепции, расширяя границы возможностей цифрового производства».

По мере того, как клиенты масштабируют массовое производство с использованием 3D-технологий, HP предлагает множество новых решений, которые повышают динамичность бизнеса и ускоряют переход к цифровым производственным технологиям, в том числе.

Новый базовый вариант подписки на сервис 3D-печать как услуга (3DaaS) Base, который обеспечивает клиентам автоматическое пополнение расходных материалов HP для 3D-печати, упрощённый процесс сбора статистики по расходам и использованию оборудования, а также предлагает услуги по надёжной поддержке в удалённом режиме, в том числе через сайт. Новая услуга оплаты в зависимости от числа изготовленных изделий доступна для 3D-принтеров HP Jet Fusion 5200, HP Jet Fusion 4200 и HP Jet Fusion 500.

Новый расширенный вариант подписки на 3D-печать как услугу (3DaaS) Plus позволяет клиентам объединить всю информацию об оборудовании, расходных материалах и сервисах. Это идеальное решение для тех клиентов, которые стремятся ускорить запуск серийного производства за счёт оптимизации процессов быстрого прототипирования и массового изготовления деталей. Расширенная подписка 3DaaS Plus с возможностью установки дополнительных функций будет доступна на модели HP Jet Fusion 340.

HP расширяет свою сеть HP Digital Manufacturing Network, в ней появились новые компании-партнёры: Prototal в Европе и Solize в Японии. HP Digital Manufacturing Network – глобальное сообщество проверенных крупных производителей деталей, изготовленных с помощью 3D-печати с использованием технологий Multi Jet Fusion и Metal Jet. Заказчики со всего мира смогут использовать эту обширную сеть поставщиков пластиковых и металлических деталей, чтобы при необходимости быстро наладить производственный процесс в любой точке мира.

Сотрудничество компаний внутри экосистемы поможет клиентам полностью реализовать потенциал цифрового производства. HP придерживается стратегии сотрудничества с широким кругом партнёров в интересах своих клиентов. Сегодня компания объявила о расширении нескольких промышленных альянсов.

Siemens и HP продемонстрируют новые, готовые к массовому производству детали, разработанные в сотрудничестве с двумя ведущими автомобилестроительными компаниями. Опираясь на недавно представленное решение в области аддитивного производства, совместно разработанное HP и Siemens, компания EDAG (разработчик конструкторских решений для автомобилестроения) создала оптимизированный с точки зрения топологии, активный распределитель охлаждающей жидкости для электромобилей, а Adient, мировой лидер в создании сидений для всех основных автопроизводителей, разрабатывает новый подголовник оптимального размера и малого веса, без ущерба прочности и гибкости материала.

Lubrizol, лидер рынка специализированных химических продуктов с капитализацией в $7 млрд и партнёр HP в разработке материалов для 3D-печати, анонсирует новый сертифицированный материал на основе порошкового термопластичного полиуретана (ТПУ) – ESTANE® 3D TPU M95-A для 3D-принтеров HP Jet Fusion 4200. ТПУ – идеальный материал для изготовления гибких и эластичных деталей, с ним у покупателей оборудования HP для 3D-печати появляются новые производственные возможности. Новый ТПУ от Lubrizol – хорошее дополнение к материалам, которые уже предлагает HP: PA-12, PA-12 Glass Beads, PA-11 и BASF Ultrasint на основе ТПУ.

AM Solutions, подразделение группы Rösler, мировой лидер в области оборудования, технологий и расходных материалов для автоматизированной постобработки изделий, изготовленных методами 3D-печати, и HP объявили о новом партнёрском соглашении, цель которого – сделать технологические процессы массовой и масштабируемой постобработки изделий, полученных методом 3D-печати, доступными для клиентов. Кроме того, Rösler AM Solutions планирует разрабатывать и совершенствовать свою собственную продукцию с учётом возможностей технологии 3D-печати HP Jet Fusion 5200 и предлагать своим покупателям услуги по разработке, изготовлению и финальной отделке изделий на основе Multi Jet Fusion.

В различных отраслях экономики растет спрос на 3D-печать от HP – прототипирование и массовое производство из пластика и металла. Только за последние 12 месяцев на принтерах серии Multi Jet Fusion изготовлено более 18 миллионов изделий.

Ранее в этом году HP выпустила на рынок 3D-принтер Jet Fusion 5200 – свое самое совершенное устройство для печати из пластика. Первыми клиентами, внедрившими новые технологии HP, стали: Avid, компания-проектировщик, специализирующаяся на повышении эффективности производственных процессов, Weerg, быстрорастущий производитель напечатанных в 3D деталей, Yazaki, мировой поставщик автодеталей и электропроводки, и Extol – компания, которая занимается проектированием и производством деталей для автомобилестроения и других отраслей. Благодаря технологиям HP этим компаниям удалось повысить свою операционную эффективность и производительность.

«HP предлагает намного больше чем просто 3D-принтер, компания действительно открывает доступ к полному решению для массового производства готовых деталей, – сказал основатель и совладелец Avid Product Development Дуг Коллинз. – Возможность использовать новое оборудование, данные, программное обеспечение и сервисы позволила нам повысить операционную производительность и эффективность, что в сочетании с новыми функциями и использованием новых материалов (таких как ТПУ) принесло огромную пользу нам и нашим клиентам».

В прошлом году Volkswagen Group сделала ставку на технологию HP Metal Jet в качестве основы для реализации своей стратегии промышленной индустриализации методов аддитивного производства. Volkswagen и HP осуществляют свой многолетний план в области совместной разработки деталей и их производства и недавно преодолели важный рубеж. В партнёрстве с компанией GKN Powder Metallurgy всего за несколько недель было изготовлено более 10 тысяч деталей высокого качества в рамках подготовки презентации прогрессивного электрокара ID.3.