ABB представила низковольтное распределительное устройство нового поколения

ABB усовершенствовала традиционное распределительное устройство, использовав новые технологии для безопасного распределения электроэнергии и управления двигателями. Технологический прорыв заключается в применении многослойной изолированной системы шин, которую до настоящего времени можно было встретить только в авиационной и автомобильной промышленной промышленности, а также на орбитальных станциях.

Устройство NeoGear успешно прошло испытания на объектах Швейцарии и Китая; в нем применяется система изолированных (ламинированных) шин, заменяющая традиционные горизонтальные и вертикальные шины.

Инновационная технология системы шин в сочетании с цифровыми решениями платформы ABB Ability, делает решение уникальным по своим возможностям. NeoGear – самый безопасный вариант НКУ для эксплуатации ввиду отсутствия доступа к частям, находящимся под напряжением. НКУ занимает на 25% меньшую площадь по сравнению с традиционными решениями, теплопотери уменьшены на 20% из-за более эффективного охлаждения, а операционные затраты сокращаются до 30% благодаря цифровому мониторингу состояния.

Алессандро Палин (Alessandro Palin), управляющий директор бизнес-направления «Решения для распределения электроэнергии», отметил: «Сегодня мы начинаем революцию в распределении электроэнергии. Распределительные системы – это ключ к обеспечению безопасной структуры электроснабжения, но за тридцать с лишним лет в них произошло не так много нововведений. NeoGear – это свидетельство постоянного стремления компании ABB выводить на рынок новые решения с расчетом на будущее, чтобы помочь сформировать инфраструктуру завтрашнего дня».

Разработка нового оборудования сопровождается введением цифровых возможностей. Цифровизация позволяет лучше понять процесс электроснабжения, увеличить срок эксплуатации оборудования, своевременно модернизировать оборудование для повышения безопасности и производительности, а также перейти к надежным и эффективным моделям ведения бизнеса.

На этом фоне устройство NeoGear, поддерживающее платформу ABB Ability™, представляет собой цифровое решение с возможностями расширения под новые проекты, обновления системы или миграции информации из устаревших систем, для наилучшего распределения электроэнергии и управления двигателями.

Цифровые возможности НКУ NeoGear включают в себя мониторинг состояния в режиме реального времени, предиктивное техническое обслуживание оборудования, дистанционную диагностику, анализ данных и рекомендации для дальнейших операций, что поможет заказчикам добиться повышения эффективности эксплуатации и обеспечить непревзойденную адаптивность к изменениям.

«Мы видим на рынке растущий спрос на инновационные распределительные решения, которые помогают обеспечить гибкость во все более сложных условиях», – сказал Марко Телларини (Marco Tellarini), глобальный менеджер по продуктовой группе бизнес-направления «Решения для распределения электроэнергии». – NeoGear обеспечит непревзойденный уровень безопасности, высокую эффективность, улучшенную функциональность, большую гибкость, и, в результате, устойчивость и ценность для заказчика. Мы гордимся тем, что добавили это революционное решение в наше портфолио низковольтных распределительных устройств»

NeoGear поможет заказчикам удовлетворять растущие требования к поддержанию безопасности рабочих условий, сократить простои в результате проведения ремонтов, а также уменьшить затраты в сегментах промышленности, таких как нефтегазовая, химическая, пищевая, горнодобывающая, на водоочистных предприятиях.

Распределительное устройство NeoGear вышло на рынок в конце 2019 года. И его основная задача – изменить в лучшую сторону функционирование, безопасность эксплуатации и надежность электроснабжения в энергетике и инфраструктуре.