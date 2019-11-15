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SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе

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SAP и «Ростелеком» подписали новое стратегическое соглашение об использовании инфраструктуры телеком-оператора для предоставления облачных сервисов вендора.

Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS, сказал: «Развитие облачного бизнеса в России – одна из основных стратегических инициатив SAP. За время нашего многолетнего, плодотворного сотрудничества "Ростелеком" зарекомендовал себя как надежный партнер, оказывающий услуги в соответствии с мировыми стандартами. Надежность и функциональность инфраструктуры дата-центров и высокий профессионализм команды "Ростелекома" стали для нас определяющим фактором при выборе поставщика услуг ЦОД в России. Надеемся, что на новом этапе партнерства мы сможем заключить еще больше облачных сделок с российскими клиентами. Наша основная задача – продолжить оказывать российским компаниям удобный и надежный облачный сервис и постепенно наращивать портфель решений, размещенных в нашем локальном дата-центре».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Мы видим значительный спрос со стороны бизнеса и государства на облачные услуги, потому что они помогают нашим клиентам создать собственные сервисы и решения без дополнительных затрат на закупку оборудования. При этом мы гарантируем высокий уровень защищенности данных и бесперебойную работу центров обработки данных».

Сотрудничество началось в 2014 г. За последние пять лет компания SAP планомерно перенесла в дата-центр свои основные облачные сервисы и ключевые решения SAP HANA Enterprise Cloud, SAP Ariba, SAP SuccessFactors, SAP IBP, SAP Cloud Platform, портфолио решений SAP Customer Experience, SAP S/4HANA Cloud. Пользователями облачных услуг SAP являются такие компании, как Сбербанк, НЛМК, «Алкогольная сибирская группа», «Акрон», «Уралхим», ЕВРАЗ, «Руcагро», SPLAT, «Лаборатория Касперского», Globus и многие другие.

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