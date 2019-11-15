«КРОК» займется цифровизацией предприятий металлургии

«КРОК» и Primetals Technologies в рамках выставки «Металл-Экспо 2019» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании планируют совместно разрабатывать решения и специализированные продукты для цифровизации металлургических предприятий. Это первая подобная коллаборация. Она позволит комплексно и с применением отраслевой экспертизы отвечать на вызовы рынка.

Металлургические предприятия переходят к «цифровым двойникам» агрегатов, процессов и продукции, начинают использовать искусственный интеллект для принятия оперативных решений и предсказания состояния оборудования. Уникальная экспертиза и глубинное понимание партнерами основных технологических и бизнес-процессов отрасли поможет эффективно цифровизировать предприятия металлургического сектора.

Партнеры нацелены разрабатывать ИТ-продукты, которые помогут металлургическим предприятиям перевести в цифровой формат важнейшие функции. Компании планируют предоставлять современные комплексные решения с использованием актуальных и перспективных технологий сбора, анализа и управления данными: видеоаналитики, предиктивного анализа, создания «цифровых двойников», а также систем управления качеством продукции.

Подобные разработки позволят металлургическим компаниям повысить эффективность производства, их безопасность, уровень управления качеством продукции и снизить ее себестоимость. Это даст возможность осуществлять непрерывный контроль соблюдения персоналом норм техники безопасности, а также отслеживать степень воздействия производства на окружающую среду. Это позволит повысить конкурентоспособность российских металлургов на отечественном и мировом рынках.

«Мы решили объединить усилия, анализируя потребности рынка. Для достижения успехов в цифровизации металлургических предприятий нужно четко понимать специфику бизнес-процессов, а также производственных и технологических течений. Партнерство даст возможность создавать продукты с учетом новых требований рынка и предлагать металлургическим предприятиям уникальные ИТ-решения», – отметил Олег Терехов, директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК в металлургии.

«Компания Primetals Technologies – ведущий поставщик цифровых технологий для внедрения цифровых инноваций у производителей стали по всему миру. Благодаря нашему партнерству с КРОК производители стали в России теперь могут ускорить цифровую трансформацию своих металлургических заводов с помощью самых инновационных решений, адаптированных под нужды российского рынка», – сказал Маркус Рингхофер, менеджер по продажам решений Индустрии 4.0, Primetals Technologies.