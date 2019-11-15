Клиентская аналитика SAS возглавляет рейтинг по кросс канальному управлению кампаниями

SAS вошла в число лидеров рынка и заняла первое место в рейтинге по итогам исследования The Forrester Wave: Cross-Channel Campaign Management (EMSS Modules), Q3 2019.

«SAS предлагает превосходную, аналитически управляемую платформу для кросс-канального маркетинга, которая поддерживает инициативы в области клиентского опыта», - говорится в отчете. Исследователи называют решение SAS наилучшим выбором для компаний со сложными данными и высокими требованиями к аналитике.

В общей сложности при оценке решений во внимание принималось 40 критериев. По критериям «пользовательский опыт», «видение бизнес-технологий», «дорожная карта развития», «партнерская сеть», «клиенты» и «модели поставки» решения SAS получили максимальный балл.

В отчете отмечается, что функциональность решений SAS отвечает происходящим на рынке изменениям, поскольку позволяет напрямую связать маркетинг с другими бизнес-подразделениями, работающими с клиентами и выстраивать тем самым целостное впечатление о бренде и клиентском опыте.

Согласно отчету, «среди всех вендоров, принявших участие в исследовании, SAS обеспечивает самые глубокие и богатые возможности по работе в каналах». Респонденты, оставившие отзывы в ходе исследования сообщают, что в их компаниях SAS применяется для работы в среднем с 8 каналами, включая точки оффлайн-взаимодействия, и планируется подключить к системе еще 5 или больше каналов.

Эксперты Forrester также подчеркивают, что сегодня ключевыми отличиями лидирующих решений являются углубленная аналитика, инструменты для работы с данными, создание кросс-канального клиентского опыта и мартех-инновации.