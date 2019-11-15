ABB построит умную энергосистему для нового культурного центра

ABB сообщила о том, что собирается построить умную энергосистему для нового культурного центра в Швеции. В городе Шеллефтео, расположенном на севере Швеции, чуть южнее Полярного круга, скоро появится новый культурный центр, где будут использоваться самые современные энергосберегающие технологии ABB.

Строительство здания, получившего название Sara Cultural Centre, завершится летом 2021 г. В здании разместится гостиница на 205 номеров и несколько конференц-залов, а его высота составит 20 этажей. Оно станет самым высоким деревянным сооружением во всем мире и новой достопримечательностью северной Швеции — популярным культурно-развлекательным и деловым комплексом.

Задача проекта — строительство экологически безопасного энергоэффективного здания. В число партнеров, работающих над проектом, входит Skellefteå Kraft – одна из крупнейших энергетических компаний Швеции. Именно Skellefteå Kraft стала инициатором сотрудничества с ABB.

«Skellefteå Kraft и ABB стремятся общими силами превращать коммерческие и промышленные объекты в современные умные здания. Культурный центр в Шеллефтео — это проект экспериментального строительства, который продемонстрирует, на что мы способны в области интеллектуальных систем энергосбережения. Кроме того, он поможет нам понять, как сделать умные здания национальным стандартом Швеции», — сказал Матс Петерсон (Mats Peterson), региональный директор по маркетингу и продажам подразделения «Электрооборудование» ABB в Швеции.

ABB обеспечит культурный центр новейшим электрооборудованием, в том числе поставит систему распределения электроэнергии ABB Ability Electrical Distribution Control System с функцией визуализации энергопотребления в здании. Система позволяет отследить, сколько и для каких целей расходуется энергии (например, для отопления, вентиляции или освещения), а также дает возможность выбрать источник энергии: теплоцентраль, распределительная сеть, аккумуляторная батарея, солнечная панель. Специализированное приложение ABB Optimax будет отвечать за оптимизацию энергопотребления здания и снижение затрат на закупку энергии. Благодаря Optimax здание превратится в инструмент контроля перегрузок в сетях отопления и электроснабжения, что, в свою очередь, уменьшит влияние городских коммунальных систем на окружающую среду и сделает их более интеллектуальными.

«Используя в нашем культурном центре технологии будущего, мы добьемся максимально экономичного и рационального энергопотребления. Чтобы доля энергии из возобновляемых источников достигла 100%, необходимо оптимальным образом интегрировать внутреннюю энергосеть нашего здания в городские коммуникации на основе инновационных алгоритмов. Совместно с ABB мы разработаем интеллектуальные решения, которые приблизят нас к нашей мечте — созданию энергоэффективного и экологически безопасного общества», — отметил Фредрик Йонссон (Fredrik Jonsson), руководитель отдела инновационных решений для бизнеса компании Skellefteå Kraft.

Проект ABB и Skellefteå Kraft затронет все аспекты энергопотребления — от генерации и автоматизации до мониторинга, управления и распределения. Вполне возможно, что оптимизация энергосистем отдельных зданий позволит снизить общую нагрузку на сети и облегчит широкое внедрение возобновляемых источников энергии. Проект также даст обеим компаниям ценный технический и коммерческий опыт, благодаря которому в перспективе они смогут предлагать энергоэффективные коммерческие здания новым заказчикам.