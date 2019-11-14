Sabre представила медиа-решение для продвижения отелей в GDS

Sabre Corporation расширила возможности по продвижению отелей в агентском сообществе в рамках запуска решения Content Services for Lodging. Новое медиа-решение Sabre для отелей поможет агентам находить более подходящие варианты жилья посредством GDS, исходя из персональных предпочтений путешественников.

Поиск будет осуществляться по названию города, коду аэропорта, коду города, достопримечательностям, географическому местоположению, предпочтительному району и удобствам в гостинице. В период внедрения, которое, как ожидается, начнется во второй половине 2020 года, всем заказчикам медиа-решений Sabre будут доступны как текущий инструмент Hotel Spotlight для продвижения отелей в GDS, так и новое технологическое решение, что обеспечит дополнительную ценность для клиентов Sabre.

Sabre также меняет канал продаж и обслуживания Hotel Spotlight, чтобы упростить процесс работы для отелей. С января 2020 года Sabre Hospitality Solutions станет единственным поставщиком Hotel Spotlight и его будущей версии, а с 1 июля 2020 года – провайдером технической поддержки для этого инструмента. Отелям, которые хотят воспользоваться преимуществами продвижения продуктов в Sabre GDS, следует уже сейчас зарезервировать размещение своего медиа-контента на 2020 год.

«Sabre GDS – это ценный канал дистрибуции и продаж для поставщиков услуг, которые хотят иметь доступ к глобальной сети агентств и высокодоходных путешественников, а Sabre Hotel Spotlight является особенно эффективным, зарекомендовавшим себя инструментом, помогающим отелям повысить продажи в непрямом канале, – отметил Брайан Йоргенсон (Brian Jorgenson), старший вице-президент Sabre Hospitality Solutions по продуктовому маркетингу. – Sabre продолжит разрабатывать и совершенствовать свои медиа-продукты с целью помочь поставщикам увеличить количество бронирований во всех каналах, а агентам – предлагать путешественникам более персонализированные услуги».

Современные потребители ожидают более высокого уровня персонализации в сфере ритейла, поэтому отелям как никогда важно эффективно продвигать свои продукты через глобальную агентскую сеть. Медиа-решения Sabre позволяют им быть более заметными для агентов, которые ищут определенные местоположения и удобства. На практике, агенты в 4 раза чаще выбирают отели, использующие текущую версию Sabre Hotel Spotlight для продвижения в Sabre GDS.