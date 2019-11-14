Merlion стал официальным дистрибьютором ОС «Лотос»

Merlion, широкопрофильный дистрибьютор, и «Энстрим», разработчик отечественной операционной системы «Лотос» и программных компонентов, входящих в операционную систему, подписали дистрибьюторское соглашение.

В рамках поставок решений на ОС «Лотос» Merlion в качестве официального дистрибьютора готов оказать своим партнерам весь спектр дополнительных услуг для поддержки продаж и проектной деятельности, таких как: техническая экспертиза от специалистов технического центра Merlion Engineering, консалтинг, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры, обучение инженеров и тренинги по продуктам, проектированию, спецификациям.

«В первую очередь, интерес к операционной системе "Лотос" мы увидим, конечно, со стороны системных интеграторов, – сказал Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion. – Именно системные интеграторы реализуют проекты для госучреждений и корпораций: тех, кто при обновлении или построении ИТ-парка выбирает отечественные аппаратные и программные решения. Мы уверены в будущем нашего сотрудничества, ведь продукты компании "Энстрим" уже успели хорошо себя зарекомендовать в "эпоху курса на импортозамещение", а наши партнеры успешно и давно осуществляют масштабные проекты по построению различных ИТ-инфраструктур. Мы, как официальный дистрибьютор, готовы оказать своим партнерам всяческую поддержку в их проектах».

«Энстрим» является разработчиком ОС «Лотос» и входит в официальный реестр разработчиков Минкомсвязи РФ. В числе заказчиков организации — бюджетные учреждения, органы государственной власти и предприятия ОПК. Большинство государственных информационных систем поддерживают ОС «Лотос».

Существуют четыре версии ОС «Лотос»: для серверов, информационных киосков, рабочих и терминальных станций. Система поддерживает разные варианты архитектур процессоров: x64, x86, MIPS, ARM. Ее пользователи получают качественный интерфейс, предсказуемое поведение системы, запуск приложений Win32, доступ к корпоративной почте, адресной книге, календарю и сетевым ресурсам. Операционная система «Лотос» распространяется в двух редакциях: серверной и для рабочих станций. Решение может быть развернуто и на других архитектурах, таких как «Байкал» (MIPSel, ARM) и «Эльбрус» (E2K).

«Наша операционная система ориентирована на внедрение в коммерческом секторе и государственных структурах. На сегодняшний день ее уже используют в учреждениях здравоохранения и образовательных организациях различных регионов. Мы видим большой потенциал для ее использования в органах государственной власти, бюджетных учреждениях, предприятиях ОПК. Уверены, что дистрибьюторское соглашение с Merlion позволит эффективно продвигать отечественное решение на рынке», – сказал Алексей Куренев, директор компании «Энстрим».