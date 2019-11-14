Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019

Глава компании «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») Максим Захир выступил на одном из ключевых мероприятий российской ИТ-индустрии «CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра». Он рассказал, как с помощью нейросетей и анализа Customer Journey Map управлять поведением покупателей в режиме онлайн.

Изучение Customer Journey Map (карта пути клиента) – трудоемкий, но стоящий процесс. Он позволяет интернет-магазинам понять, как пользователь пришел на сайт (нашел его через поисковую систему, кликнул на рекламный баннер, перешел на него по ссылке из электронного письма), узнать, совершал ли он ранее покупки в офлайне, отследить поведение от события к событию, и, наконец, поставить вопрос – почему пользователь ушел, ничего не купив. Исходя из этого, маркетологи делают предложения по изменению покупательского поведения, которые приводят к транзакции. В частности, они могут предложить дизайнерам, верстальщикам и программистам внести изменения в макет сайта.

По словам Максима Захира, омниканальность позволяет продавцам лучше понять поведение покупателей и их потребности, сделать подход к обслуживанию более персонализированным. Клиент, совершающий Customer Journey, в свою очередь может беспрепятственно переключаться между каналами, получая позитивный опыт взаимодействия с брендом.

Генеральный директор «Ланит омни» отметил, что нейросети и машинное обучение успешно применяются в рознице. В пример он привел успешный кейс, реализованный для иностранного ювелирного бренда. В магазинах рекомендации можно давать лишь на уровне категории товара (кольца, серьги, браслеты), однако нейросеть помогла найти выход из сложившейся ситуации.

«Нейросеть сравнила между собой изображения украшений и нашла похожие. На основе полученных результатов компания начала делать персональные предложения своим клиентам в интернет-магазине. Человек, ранее уже совершавший покупку онлайн, видит в рекомендациях похожий по своему внешнему виду и исполнению товар», – сказал Максим Захир.

В портфеле «Ланит омни» есть собственные разработки: SaaS-сервис персональных рекомендаций ClearFuture и программа лояльности RightWay. Посетители CNews Forum 2019 смогли ознакомиться с ними на стенде компании.