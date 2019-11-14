Директор по стратегическому развитию Huawei представил ИИ-стратегию компании в России

Huawei в России представила стратегию перехода в новую эру искусственного интеллекта с использованием решения Ascend. Компания представила свои новейшие разработки в области ИИ, рассказала об успешных практиках цифровизации и интеллектуализации в мировой индустрии, а также о процессе строительства в России экосистемы ИИ и последующих планах развития.

Huawei продемонстрировала чипы собственной разработки: линейку продуктов интеллектуальной вычислительной платформы Huawei Atlas, а также решение на базе периферийной ИИ-станции Atlas 500 для распознавания лиц в режиме реального времени.

Директор по стратегическому развитию Huawei Дан Вэньшуань (Dang Wenshuan) выступил с программной речью на тему «Повсеместное проникновение искусственного интеллекта». Он заявил, что в настоящее время использование искусственного интеллекта приобретает многоцелевой характер: решения на базе технологии ИИ находят применение в различных отраслях. Таким образом, в индустрии ИКТ происходит переход к новой парадигме гибридных вычислений на основе правил и статистики. Благодаря использованию полнофункционального ИИ-решения Huawei для любых сценариев на базе собственных ИИ-процессоров Ascend и Kunpeng, компания реализовала более 500 проектов, способствующих повышению эффективности бизнеса и внедрения бизнес-инноваций, в более чем десяти различных сферах, включая телекоммуникации, энергетику, транспорт. Huawei намеревается и впредь поставлять вычислительные платформы для любых сценариев и полнофункциональные ИИ-решения клиентам из России и по всему миру, способствуя повсеместному проникновению искусственного интеллекта.

«Наряду с продвижением в России линейки интеллектуальной вычислительной платформы Atlas, Huawei развернет строительство экосистемы ИИ по трем направлениям: во-первых, компания продолжит укрепление сотрудничества с российскими партнерами по разработке совместных инноваций в области ИИ на базе инновационной лаборатории Huawei OpenLab в Москве; во-вторых, проведет подготовку российских разработчиков на базе глобального сообщества Ascend Developer Community; в-третьих, разработает разнообразные курсы, связанные с технологиями ИИ, и расширит круг российских университетов, где будет проводиться подготовка по данному направлению. Претворив в жизнь все вышеперечисленное, Huawei совместно с промышленными организациями, более 100 тысячами разработчиков ИИ, более 100 партнерами — независимыми поставщиками программного обеспечения и более 20 университетами смогут за пять лет построить экосистему ИИ и способствовать переходу большего числа отраслей на ИИ-приложения», — сказал вице-президент по стратегии и развитию бизнеса департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei Цзян Тао (Jiang Tao).

Конференция AI Journey — это крупномасштабная международная конференция для экспертов в области искусственного интеллекта и анализа данных в России. В конференции приняли участие ведущие международные и российские спикеры — эксперты в области искусственного интеллекта и анализа данных, а также представители компаний — лидеров по развитию и применению технологий ИИ в бизнес-процессах. Общее количество участников составило более 5 тысяч человек, были проведены дискуссии в более чем 120 секциях. Также под эгидой AI Journey пройдут региональные конференции в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах России.