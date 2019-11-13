«Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных

«Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили российскую систему хранения данных Depo Storаge с предустановленной ОС Raidix 5.0, разработанную для использования в информационных системах корпоративного уровня.

Аппаратная часть системы хранения данных построена на базе серверной материнской платы «Депо» отечественной разработки и производства. Данная модель СХД получила заключение Министерства промышленности и торговли РФ №15467/11 от 12 марта 2019 г. о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации согласно постановлению правительства РФ №719 от 17 июля 2015 г. Система хранения данных Depo Storаge 3624DL является российским продуктом, который предназначен для хранения и обработки большого объема данных. Решение как на аппаратном, так и на программном уровне поддерживает все популярные высокоскоростные протоколы передачи данных и all-flash конфигурации.

СХД Depo Storаge 3624DL спроектирована для эксплуатации в режиме 24х7х365. Высокая отказоустойчивость достигается благодаря использованию двух контроллеров и двух блоков питания, поддерживающих «горячую» замену. Установленная ОС поддерживает двухконтроллерный режим работы, при котором оба узла активны. Благодаря этому каждый контроллер обладает возможностью одновременного доступа к 24 накопителям SAS форм-фактора 3,5″ или 2,5″, расположенным на фронтальной панели. Поддерживается установка жестких дисков SAS 3, объемом до 2,4 ТБ и NL-SAS дисков объемом до 12 ТБ каждый с поддержкой «горячей» замены. Помимо этого, каждый модуль контроллера оснащен двумя разъемами HDminiSAS для подключения дисковых полок c дополнительными накопителями SAS. ОС поддерживает суммарно до 600 дисков в основном шасси и полках расширения. Архитектура СХД обеспечивает максимальную отказоустойчивость и постоянный доступ к критически важным данным и сервисам.

Установленная ОС Raidix 5.0 обеспечивает дополнительную надежность системы, ускоряет и упрощает работу с файлами и имеет расширенную поддержку новых адаптеров. Данная ОС обеспечивает высокую производительность, непрерывность доступа к данным и повышенную отказоустойчивость системы. Достигается это за счет дублирования узлов и каналов подключения к дискам, использования параллельных вычислений и уникальных математических алгоритмов собственной разработки. В частности, путем анализа метаданных RAID система позволяет находить и исправлять скрытые ошибки в фоновом режиме в периоды низкой степени загруженности СХД. Raidix 5.0 позволяет сохранить работоспособность СХД даже в случае аварийных ситуаций и обеспечивает ее восстановление без необходимости вывода сервера из строя. Функция синхронной и асинхронной удаленной репликации обеспечивает дополнительную защиту информации за счет хранения копий на удаленных СХД.

«Компания "Депо компьютерс" с гордостью представляет российский инновационных продукт, способный эффективно решать задачи надежного хранения больших объемов данных, – сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор "Депо компьютерс". – Данный продукт – полностью российская разработка, построенная на отечественной аппаратной платформе "Депо" и отечественном ПО Raidix. Это совместное решение ведущих российских ИТ-компаний отлично зарекомендовало себя в крупных информационных системах российских заказчиков».